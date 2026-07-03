Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde vs. Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026

La Selección Argentina busca seguir avanzando.

La Selección Argentina enfrenta este viernes a las 19 (horario argentino) a Cabo Verde, por los 16avos de final del Mundial 2026. La primera prueba de eliminación directa para el conjunto que dirige Lionel Scaloni, que estrena este nuevo formato de copa, con esta fase sumada en la actual edición. Un partido más que obliga a cualquier equipo que quiera ser campeón de la competencia a jugar un total de ocho cotejos en total.

El conjunto nacional viene de realizar una impecable primera ronda, con victorias frente Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1), tres triunfos que le permiten haber sido hasta ahora uno de los mejores. Pero aún falta conocer la hora de la verdad, en una llave que en los papeles se abrió para el equipo albiceleste con la eliminación temprana de Uruguay, pero en donde no quieren subestimar a nadie para no llevarse una sorpresa en el cuadro.

Qué pasa si Argentina gana, empata o pierde contra Cabo Verde

Si Argentina pierde

Al término de los 90 minutos, Argentina quedará eliminada del Mundial 2026.

Si Argentina gana

Al término de los 90 minutos, avanzará a octavos de final donde se medirá al ganador del encuentro entre Australia y Egipto.

Si Argentina empata

Si Argentina empata en los 90 minutos vs. Cabo Verde, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. De continuar la igualdad, el partido se definirá en los penales.

Cómo le fue Argentina frente a equipos africanos en mundiales

El primer cruce frente a un equipo africano en mundiales fue imborrable, aunque por el golpe: en el debut de Italia 1990, el campeón defensor cayó 1-0 ante Camerún en uno de los mayores batacazos de la historia de los Mundiales. Aquella derrota rompió todos los pronósticos y quedó como una de las sorpresas más recordadas del torneo.

A partir de entonces, el conjunto albiceleste construyó un dominio sostenido frente a los representantes africanos. El rival más frecuente fue Nigeria, al que venció en cinco ediciones consecutivas: 2-1 en Estados Unidos 1994, 1-0 en Corea-Japón 2002, 1-0 en Sudáfrica 2010, 3-2 en Brasil 2014 y 2-1 en Rusia 2018. En esos cruces sobresalieron figuras como Claudio Caniggia, Gabriel Batistuta, Gabriel Heinze, Marcos Rojo y Lionel Messi, autor de un doblete en 2014 y del gol decisivo cuatro años más tarde.

El otro antecedente fue ante Costa de Marfil en Alemania 2006. En el debut del Grupo C, el equipo de José Pekerman se impuso 2-1 con goles de Hernán Crespo y Javier Saviola. Así, más allá del inesperado traspié frente a Camerún, Argentina presenta un balance ampliamente favorable ante selecciones africanas en la historia de los mundiales: siete partidos, seis victorias y una sola derrota.