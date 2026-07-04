El increíble gesto de la hinchada argentina con los jugadores de Cabo Verde en el Mundial 2026

Los hinchas argentinos tuvieron un gran gesto de respeto con los jugadores de Cabo Verde pocos minutos después de que finalice el duelo por los 16vos de final y se consume su eliminación del Mundial 2026. Mientras los futbolistas se marchaban del terreno de juego rumbo al vestuario, un grupo de fanáticos se asomó desde las tribunas y los aplaudió para reconocerles la gran actuación que tuvieron a pesar de la derrota por 3 a 2. En respuesta, varios de los integrantes del plantel del combinado africano levantaron las manos en señal de agradecimiento.

El cuadro dirigido técnicamente por Bubista tuvo su mejor presentación en el torneo y complicó a la 'Albiceleste' durante gran parte del encuentro. Si bien el gol de Lionel Messi a la media hora del primer tiempo parecía encaminar una victoria segura, Deroy Duarte puso el empate al cuarto de hora del complemento; ya en el alargue, y con el 2 a 1 en el marcador, Sidny Cabral anotó un golazo de otro partido para igualar nuevamente el resultado. Finalmente, el agónico tanto de 'Cuti' Romero le dio el pase a octavos a Argentina.

Cuándo vuelve a jugar Argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina cumplió con la lógica, derrotó a Cabo Verde y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. Después de una fase de grupos perfecta, con tres victorias, el equipo dirigido por Lionel Scaloni volvió a responder en un partido de eliminación directa y sigue firme en su objetivo de defender el título conquistado en Qatar 2022.

Con el primer cruce superado, la exigencia aumenta de manera considerable. A partir de ahora, cada encuentro será una verdadera final y cualquier error puede significar el final del sueño mundialista. El próximo compromiso ya tiene fecha, sede y horario, mientras la Albiceleste aguarda por conocer a su nuevo rival.

Luego de eliminar a Cabo Verde en los dieciseisavos de final, Argentina volverá a presentarse el martes 7 de julio a las 13 (hora argentina) en el estadio de Atlanta, donde disputará los octavos de final del Mundial 2026. El rival será el ganador del cruce entre Egipto, que le ganó a Australia en los penales tras igualar 1-1 en el tiempo extra. De esta manera, será el primer enfrentamiento de la historia entre ambos seleccionados en la Copa del Mundo.

Argentina enfrentará a Egipto por primera vez en un Mundial: el antecedente en los Juegos Olímpicos

Este encuentro marcará el primer enfrentamiento mundialista entre ambos países. Aunque no hay antecedentes en Mundiales, sí existen dos partidos amistosos previos que Argentina ganó con claridad.

El primero se disputó en las semifinales de los Juegos Olímpicos de 1928 en Ámsterdam, donde Argentina goleó a Egipto 6-0. El segundo fue un amistoso el 26 de marzo de 2008 en El Cairo, con victorias argentinas por 2-0 gracias a los goles de Sergio Agüero y Nicolás Burdisso.