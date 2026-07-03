Actividades gratuitas para toda la familia en el Parque de la Ciudad: milonga, taller de arte, yoga y más.

Este fin de semana en el Parque de la Ciudad, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, habrán propuestas para toda la familia. Desde clases de salsa, yoga hasta talleres de arte para los más chicos, todos con entrada libre y gratuita, quienes se acerquen de 8 a 18 hs el sábado y domingo van a poder disfrutar de planes divertidos al aire libre.

Cuáles son las actividades para toda la familia en Parque de la Ciudad

Entre las propuestas que se desarrollan de 9 a 18 hs está el taller de arte, un espacio creativo para que los chicos y chicas exploren su imaginación a través de distintas técnicas y materiales de dibujo y pintura con motivos infantiles. Al mismo tiempo funciona un taller de recreación, con una juegoteca con juegos de mesa, pelotas y patinetas, además de bicicletas disponibles. Lo mejor de todo es que el espacio funciona para todas las edades, asi que es un plan muy divertido para hacer en familia.

El Parque de la Ciudad tiene actividades gratuitas para toda la familia durante el fin de semana.

En lo que respecta al taller de yoga, este tiene lugar los ábados de 11 a 13 hs. Son clases gratuitas dictadas por la profesora Fabiana Abregu, para conectar cuerpo y mente en un entorno natural. Para quienes siguen con energía, una hora más tarde, de 14 a 18 hs, tiene lugar la clase de salsa y bachata, guiada por dos profesores, seguida de un baile libre para soltar el cuerpo y disfrutar al ritmo del Caribe.

Los adultos podrán disfrutar de la milonga los domingos de 13 a 18 hs. Se trata de un espacio tanguero para aprender y bailar, con una clase introductoria para parejas amateur, DJ en vivo y orquestas invitadas en fechas especiales.

Mientras todos estos talleres suceden, los emprendedores tienen su espacio con la feria que se puede visitar ambos días del fin de semana de 13 a 18 hs. La misma cuenta con más de 15 emprendimientos locales que ofrecen productos artesanales y propuestas únicas para todos los gustos.

Por otro lado, de 9 a 18 hs funciona la estación saludable, un punto de encuentro gratuito diseñado para promover hábitos de vida sana, actividad física y bienestar. Allí mismo ofrecen clases de gimnasia, yoga o baile para todas las edades, actividad física, talleres cognitivos, talleres literarios y de escritura y demás.

Por último, pero no por eso menos importante, todos los sábados, domingos y feriados de 9 a 18hs está abierta la sala de exhibición. Consiste en una muestra de la historia del parque bajo el nombre "Parque de la ciudad: una vuelta por su historia", que propone un recorrido histórico de todas sus transformaciones y momentos desde su apertura.