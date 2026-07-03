El partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde por los 16vos de final del Mundial 2026 podría demorarse debido a las tormentas eléctricas que azotan a Miami, ciudad donde se disputará el encuentro. A poco más de media hora del comienzo del partido y mientras los jugadores de la 'Albiceleste' realizan la entrada en calor en Hard Rock Stadium, hay incertidumbre acerca de si están dadas las condiciones metereológicas para que pueda jugarse.

La FIFA ha blindado el Mundial 2026 con un riguroso protocolo de alerta meteorológica diseñado para responder de forma inmediata ante las tormentas severas, la caída de rayos y la amenaza de tornados que suelen afectar a la región norteamericana durante los meses de junio y julio. Esta normativa, inspirada en las estrictas reglas de seguridad que rigen en los deportes de Estados Unidos, establece un perímetro de exclusión de ocho kilómetros a la redonda de cada estadio. Si los radares detectan actividad eléctrica o la caída de un rayo dentro de ese radio exacto, el árbitro tiene la obligación de detener el cronómetro y suspender el encuentro en el acto, sin importar la jugada que se esté disputando, ordenando a los planteles y cuerpos técnicos refugiarse en los vestuarios.

A partir de esa interrupción entra en vigencia la denominada regla de la media hora. El juego no puede reanudarse hasta que transcurran treinta minutos completos sin que los sistemas registren un nuevo impacto eléctrico dentro del área de seguridad. Cada vez que cae un rayo o se escucha un trueno en el perímetro establecido, el reloj de espera vuelve a ponerse en cero, un mecanismo que puede estirar la suspensión durante un largo tiempo, tal como ocurrió en el cruce entre Francia e Irak, demorado por más de dos horas antes de recibir el visto bueno para continuar.

La seguridad en las tribunas es el otro gran foco de este dispositivo de emergencia. En cuanto se activa la alarma, las pantallas gigantes y el sistema de audio de los estadios instruyen al público a abandonar las gradas abiertas para trasladarse a los pasillos internos y zonas techadas. La coordinación de este flujo de personas es crucial en recintos de tanta capacidad para evitar embotellamientos peligrosos. En las sedes equipadas con techos retráctiles, las autoridades definen la situación antes del pitazo inicial basándose en los pronósticos locales, aunque el comité organizador mantiene la potestad de ordenar el cierre de la estructura en pleno partido si las condiciones empeoran drásticamente. De persistir el peligro y ante la imposibilidad de garantizar un regreso seguro para los hinchas, la FIFA contempla la reprogramación del encuentro para el día siguiente, evaluando en el momento si se completará a puertas cerradas o con público según la logística de la sede.