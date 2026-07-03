Cuántos goles de tiro libre le faltan a Messi para ser el máximo anotador de la historia

Lionel Messi.

A lo largo de su carrera, Lionel Messi rompió prácticamente todos los récords posibles. Máximo goleador de la Selección argentina, campeón del mundo, ganador de ocho Balones de Oro y dueño de innumerables marcas individuales, el rosarino ahora tiene un nuevo objetivo entre ceja y ceja: convertirse en el futbolista con más goles de tiro libre de la historia.

El Mundial 2026 volvió a confirmar que, a sus 39 años, el capitán argentino mantiene intacta una de sus mayores virtudes. Con un nuevo gol de falta directa, Messi quedó muy cerca de alcanzar una marca reservada para los grandes especialistas de todos los tiempos y podría conseguirla antes de finalizar la Copa del Mundo o en sus próximos compromisos con Inter Miami.

¿Cuántos goles de tiro libre tiene Lionel Messi?

Con su tanto de tiro libre frente a Jordania, Messi llegó a 72 goles de falta directa en partidos oficiales, consolidándose como uno de los mejores ejecutores de la historia del fútbol.

La cifra lo ubica muy cerca del récord absoluto y confirma una evolución notable en una faceta del juego que fue perfeccionando con el paso de los años. Si durante sus primeros años como profesional destacaba principalmente por su capacidad para desequilibrar en movimiento, hoy los tiros libres representan una de sus armas más letales.

Gracias a esa nueva conquista, el rosarino quedó a solo seis goles de igualar la marca histórica del brasileño Marcelinho Carioca.

Los futbolistas que todavía están por delante de Messi

El líder del ranking histórico continúa siendo Marcelinho Carioca, histórico ídolo del Corinthians y considerado uno de los mejores especialistas en pelota parada que dio el fútbol brasileño. Entre 1988 y 2009 convirtió 78 goles de tiro libre, un registro que permanece como la máxima referencia en esta estadística.

Detrás aparece Jair Rosa Pinto, mediocampista que brilló con la selección de Brasil y fue subcampeón del Mundial de 1950. Distintos registros le atribuyen 74 goles de falta directa a lo largo de su carrera.

Lionel Messi.

El tercer lugar corresponde a Roberto Dinamite, máximo goleador histórico de Vasco da Gama. La mayoría de las estadísticas le adjudican 73 tantos de tiro libre, aunque algunas investigaciones lo igualan con Jair Rosa Pinto con 74, una diferencia que todavía genera debate entre historiadores y especialistas.

Con sus 72 goles, Messi ya ocupa un lugar privilegiado entre los máximos ejecutores de todos los tiempos y se encuentra a un paso de superar a ambos brasileños para quedar cara a cara con el récord absoluto.

Lejos de disminuir su rendimiento, Messi continúa ampliando un legado que parece no tener techo. En el Mundial 2026 volvió a sumar marcas históricas y ahora tiene la posibilidad de convertirse también en el máximo goleador de tiro libre de todos los tiempos. Si mantiene la efectividad que mostró tanto con la Selección argentina como con Inter Miami durante las últimas temporadas, el rosarino podría alcanzar o incluso superar el récord en los próximos meses.