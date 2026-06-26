Durante el Mundial 2026, Lionel Messi dejó de ser únicamente una figura deportiva para convertirse en el segundo nombre más mencionado en las redes sociales del mundo. Solo Donald Trump —con 120 millones de menciones— logra superarlo. El resto queda muy atrás.

Así lo revela el Informe 26/2026 de Monitor Digital, una consultora especializada en social media listening que analizó casi 400 millones de posteos originales en plataformas como X, Instagram, TikTok, Facebook, Threads, Reddit y YouTube, tanto en Argentina como en el mundo, entre julio de 2023 y junio de 2026.

El resultado es contundente: Messi acumula 27 millones de menciones globales en lo que va de junio, superando ampliamente a Elon Musk (14 millones), al primer ministro británico Keir Starmer (11,8 millones), al premier indio Narendra Modi (9,6 millones) y a Taylor Swift (4,1 millones). La conversación sobre Messi en las redes del mundo no funciona como una subcategoría deportiva: es un fenómeno cultural y político de escala global.

El Mundial de las redes también lo gana Messi

En el ranking de figuras del Mundial 2026, la superioridad del capitán de la Scaloneta es aplastante. Con 19 millones de menciones, Messi casi duplica a Cristiano Ronaldo (12,4 millones) y multiplica por más de ocho las menciones de Kylian Mbappé (2,2 millones). Lamine Yamal y Erling Haaland apenas superan el millón y medio cada uno.

Cada partido de Argentina genera un pico de conversación masivo. El debut ante Argelia, el 17 de junio, disparó un incremento del 2.938% en las menciones, con un pico cercano a las 630.000 publicaciones en un solo día. El segundo partido ante Austria, el 22 de junio, generó otro salto del 719%, con 475.000 menciones.

Y hay un dato que pone en perspectiva la magnitud del fenómeno: el pico del debut en el Mundial 2026 superó en un 22% al registrado durante la final de Qatar 2022, cuando Argentina se consagró campeona del mundo. Cuatro años después, Messi genera más conversación digital que en el momento más épico de su carrera.

Messi casi le empata a Milei en Argentina

En el ecosistema digital argentino, el 10 de la Selección pelea de igual a igual con el presidente de la Nación. Javier Milei lidera el ranking local con 3.066.400 menciones; Messi queda segundo con 2.830.100. La diferencia es apenas de 236.000 publicaciones, lo que equivale al 92,3% del volumen digital del mandatario.

La distancia con el resto es enorme: Cristina Fernández de Kirchner aparece tercera con 969.700 menciones, menos de la mitad de lo que genera Messi. Más atrás aparecen Florencia Peña (714.600), Lali Espósito (579.900) y Mauricio Macri (507.500). Política y pelota compiten mano a mano en las redes argentinas.

El odio digital y la gambeta reputacional

No todo es positivo en la conversación sobre Messi. El informe registra que el 58% de las publicaciones en Argentina tiene carga negativa, aunque aclara que ese número está fuertemente distorsionado por un episodio puntual: la difusión de una noticia falsa atribuida a la artista Florencia Peña sobre la supuesta muerte del padre del jugador, Jorge Messi.

El punto más bajo de la reputación digital de Messi en el período analizado se registró en marzo de 2026, cuando el índice de sentimiento cayó a -56 —el nivel de mayor deterioro de toda la serie— como consecuencia de la recepción del plantel de Inter Miami por parte de Donald Trump en la Casa Blanca. Ese vínculo con la figura del presidente estadounidense generó una reacción negativa muy marcada entre los usuarios argentinos. En junio, el sentimiento mejoró hasta -18, todavía en terreno negativo pero muy lejos del piso de marzo.

La excepción a la regla: masividad con valoración positiva

A nivel global, Messi logra algo que muy pocas figuras consiguen: combinar un volumen altísimo de menciones con un sentimiento predominantemente positivo. En el ranking mundial de calidad de conversación, aparece junto a figuras como Taylor Swift y Selena Gomez, y muy por encima de Trump, Musk o Zuckerberg, que registran sentimientos negativos o pésimos pese a su enorme exposición.

El informe concluye que, en general, la masividad expone a las figuras a mayor polarización y deterioro reputacional. Messi es la excepción: sostiene una centralidad digital extraordinaria sin caer en los niveles de rechazo que afectan a buena parte de los liderazgos globales.