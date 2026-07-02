Ponele un PIN a tu nombre de usuario de WhatsApp para que nadie te escriba sin permiso

Antes de que la función de nombres de usuario de WhatsApp llegue a todos los usuarios, Meta sumó una herramienta extra de privacidad: la posibilidad de proteger ese identificador con un PIN. De esta manera, aunque alguien conozca el nombre de usuario, no podrá iniciar una conversación si no tiene también esa clave de acceso.
La nueva opción apunta a quienes quieren compartir su nombre de usuario sin exponer su número de teléfono, pero al mismo tiempo buscan evitar mensajes de desconocidos. El PIN solo se solicita cuando una persona intenta escribir por primera vez, por lo que no afecta a los contactos con los que ya existe una conversación.
Cómo funciona el PIN para proteger el nombre de usuario en WhatsApp
Los nombres de usuario son una de las novedades más importantes que WhatsApp comenzó a desplegar en 2026. Gracias a esta función, los usuarios pueden ser encontrados mediante un identificador único, sin necesidad de compartir su número de teléfono.
Sin embargo, existe el riesgo de que ese nombre de usuario se difunda y cualquiera pueda intentar iniciar un chat. Para evitarlo, WhatsApp incorporó una capa adicional de seguridad: un PIN que actúa como una "llave de entrada". Solo quienes conozcan tanto el nombre de usuario como ese código podrán enviar el primer mensaje.
Paso a paso para activar la protección con PIN
Si ya reservaste un nombre de usuario, configurar esta medida de seguridad lleva apenas unos segundos:
- Abrí WhatsApp y entrá en Ajustes.
- Ingresá en Cuenta.
- Tocá Nombre de usuario.
- Seleccioná Contactarme por nombre de usuario.
- Cambiá la opción predeterminada de "Cualquiera" por Personas que conocen mi clave.
- WhatsApp mostrará un PIN generado automáticamente. Si preferís otro, podés tocar Obtener otra clave para generar una diferente.
- Cuando estés conforme con el código, presioná Guardar clave.
Desde ese momento, cualquier persona que quiera iniciar una conversación usando tu nombre de usuario deberá ingresar ese PIN. La clave solo se utiliza para el primer contacto, por lo que una vez iniciado el chat no será necesario volver a introducirla.
Esta herramienta complementa el nuevo sistema de nombres de usuario y busca ofrecer un mayor control sobre quién puede comunicarse con cada usuario, especialmente en situaciones donde el identificador se comparte públicamente o circula fuera del entorno de contactos habituales.