El proyecto contempla carriles exclusivos, nuevos paradores, semáforos inteligentes y la integración con las líneas A, B, D, E y H de subte.

Dos importantes avenidas de la Ciudad de Buenos Aires cambiarán de sentido por la construcción del Trambus T1, el nuevo sistema de transporte eléctrico que conectará Nueva Pompeya con Aeroparque. La medida forma parte de las obras necesarias para adaptar el recorrido y la infraestructura del futuro corredor.

El proyecto contempla carriles exclusivos, nuevos paradores, semáforos inteligentes y la integración con las líneas A, B, D, E y H de subte, además de distintos ramales ferroviarios. Según explicó el ministro de Infraestructura y Movilidad porteño, Pablo Bereciartua, el objetivo es reducir hasta un 40% los tiempos de viaje y mejorar la regularidad del transporte público.

Trambus de la Ciudad | ¿Qué avenidas cambiarán de sentido?

Uno de los cambios más importantes se producirá sobre la avenida Honorio Pueyrredón, en el barrio de Caballito. El tramo comprendido entre Neuquén y avenida Gaona dejará de circular hacia Gaona y pasará a tener sentido en dirección a Neuquén. La modificación responde a la construcción de dos nuevos paradores laterales del Trambus sobre el parque lineal de la avenida.

La otra arteria que tendrá cambios será la avenida Del Libertador, en el barrio de Palermo. Allí también se reorganizará la circulación para adecuar el corredor exclusivo del nuevo sistema de transporte y garantizar una mejor integración con los paradores previstos para el recorrido.

¿Cómo será el nuevo Trambus, cuál será su recorrido y cuándo empezará a prestar servicios?

La primera línea del Trambus, denominada T1, recorrerá ocho barrios porteños: Nueva Pompeya, Parque Patricios, Boedo, Parque Chacabuco, Caballito, Villa Crespo, Palermo y Aeroparque.

El servicio estará integrado con la red de subtes y funcionará con unidades 100% eléctricas que circularán por carriles exclusivos. Además, contará con prioridad semafórica mediante un sistema que detectará la llegada de los vehículos y extenderá la luz verde para reducir las demoras en las intersecciones.

Bereciartua sostuvo que el Trambus fue diseñado como "un sistema integrado al subte" y afirmó que la prioridad semafórica permitirá que las unidades sean "hasta un 30% más rápidas que los medios de transporte de superficie actuales".

De acuerdo con el cronograma oficial, la línea tendrá una frecuencia estimada de cuatro minutos en hora pico, dispondrá de 71 paradores (11 de ellos considerados icónicos) y buscará beneficiar a unos 50.000 pasajeros diarios cuando entre en funcionamiento hacia fines de 2026.