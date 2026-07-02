Eduardo Feinmann reveló qué es lo que dice Adorni puertas adentro tras renunciar: "No puedo..."

Feinmann dejó expuesto a Adorni.

La salida de Manuel Adorni del Poder Ejecutivo sigue sumando capítulos que combinan la alta política con el plano judicial. En las últimas horas, el periodista Eduardo Feinmann sacudió el escenario mediático al revelar el drástico vuelco que el jefe de Gabinete planea darle a su vida.

¿Cuál es el plan que tiene Manuel Adorni?

Acorralado por el mal clima social en los ámbitos públicos y por el avance de las causas judiciales iniciadas tras su renuncia, el también exvocero presidencial evaluaría emigrar, según los detalles que dio el conductor este miércoles en A24.

"Me cuenta Mariano Roa que aparentemente Manuel Adorni habría deslizado que se quiere ir a vivir a Uruguay. Recordemos que allí está uno de sus mejores amigos, el periodista Marcelo Grandío, que vive allí", lanzó Feinmann al aire.

Los motivos del supuesto exilio de Adorni

Según la información aportada en el programa, la drástica decisión del ex portavoz no respondería únicamente a una búsqueda de nuevos horizontes profesionales, sino al cambio radical en su vida cotidiana y a la pérdida de anonimato tras su paso por la gestión pública.

Manuel Adorni y Grandío ya habían compartido vacaciones en Punta del Este, y el propio exfuncionario había impulsado en su momento la llegada del periodista uruguayo a la TV Pública. Justamente este viaje le trajo varios problemas al ex funcionario.

Feinmann detalló el fastidio que el propio Adorni habría manifestado a sus allegados en los últimos días. Ahí llegó la frase que mejor grafica su estado de ánimo: "Él mismo está diciendo 'no puedo caminar por la calle, me putean todos'. Y en Uruguay está su querido amigo", relató el conductor, describiendo el nivel de hostilidad que el exvocero percibiría al circular por la vía pública en Buenos Aires.

Adorni se fue de vacaciones con Grandio a Uruguay.

¿Puede Adorni salir del país?

Pese a sus intenciones de instalarse en el país vecino, la situación procesal del exfuncionario asoma como el principal obstáculo. Las investigaciones en su contra por presuntos delitos cometidos durante su gestión ya limitarían sus márgenes de maniobra.

Los panelistas advirtieron que el avance de los expedientes penales podría cambiar las reglas de juego: "Eventualmente, dependiendo de cómo vaya el marco de la causa, va a tener que pedir autorización judicial para ausentarse de su domicilio", señalaron, dejando en claro que Adorni podría quedar formalmente arraigado en el país si la Justicia considera que existe riesgo de que eluda el proceso.