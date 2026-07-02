Eduardo Feinmann contó cuál es la drástica decisión que tomará Manuel Adorni.

Manuel Adorni dejó oficialmente su cargo como jefe de Gabinete. Este último fin de semana lo dejó en claro a través de sus redes sociales con una extensa carta, mientras que el lunes se concretó luego de la asunción de su reemplazante: Diego Santilli.

A pesar de concluir su etapa como funcionario público, lo cierto es que esto no lo exime de las cuentas que deberá rendir ante la Justicia por las grandes inconsistencias en su declaración jurada. Aquello es algo que sobrevolará en su cabeza durante varios meses, razón por la cual habría tomado una decisión drástica, según reveló Eduardo Feinmann en vivo por A24.

Manuel Adorni ya no es más el jefe de Gabinete.

La drástica decisión de Manuel Adorni

En determinado momento, el reconocido periodista señaló: "Me cuenta Mariano Roa que, aparentemente, Manuel Adorni habría deslizado que se quiere ir a vivir a Uruguay. Recordemos que en Uruguay está uno de sus mejores amigos, Grandío". En esa misma línea, sostuvo que "esta diciendo 'no puedo caminar por la calle', que lo putean todos", razón por la cual desea mudarse al país vecino.

Al respecto, mencionó que "hoy por hoy puede salir" al exterior y que "no tiene que pedirle permiso a nadie para irse del país", haciendo hincapié además en que "Grandío es el que lo llevó a Uruguay" en el caso del vuelo a Punta del Este.

Por otra parte, Feinmann expuso: "Me contaban también que Adorni está convencido de que va al sobreseimiento. Que dijo ahí, en el momento de la asunción de Santilli, 'en dos meses a mí me sobreseen'. Eso es lo que cree Manuel Adorni, él está convencido de que eso va a ocurrir". "Da la sensación de que judicialmente el fiscal lo tiene recontra apuntado", concluyó.