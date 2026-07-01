Inversiones y desarrollo económico en La Rioja: Quintela presentó el Plan Minero 2026-2030

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentó el Plan Quinquenal Minero 2026-2030 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa establece los lineamientos estratégicos para el desarrollo de la actividad minera en la provincia durante los próximos cinco años y tiene como objetivo impulsar el crecimiento del sector, promover un modelo de desarrollo sostenible y fortalecer el atractivo de La Rioja como destino para nuevas inversiones.

En diálogo con El Destape, la diputada nacional Gabriela Pedrali destacó el enfoque del plan de minería de La Rioja, al señalar que busca “transformar el potencial geológico de la provincia en desarrollo económico sostenible”, con incentivos a la inversión, seguridad jurídica y fortalecimiento de proveedores locales.

En ese sentido, remarcó que la estrategia apunta a consolidar una cadena de valor que incluya no solo extracción, sino también inversión, capacitación y desarrollo de empresas riojanas. Según explicó, la iniciativa busca que la minería funcione como motor de desarrollo productivo provincial, generando mayores oportunidades y agregando valor en territorio.

En la misma línea, Pedrali subrayó el rol del gobernador Ricardo Quintela en la definición del rumbo estratégico, al afirmar que existe la decisión política de “llevar la minería a su mayor nivel”. Reconoció que se trata de un proceso de resultados a largo plazo, pero sostuvo que la provincia mantiene la apuesta por atraer inversiones dentro del plan.

Desarmando mitos sobre la minería

Por su parte, la senadora nacional por La Rioja, María Florencia López, defendió la política minera impulsada por el gobierno provincial y cuestionó las críticas al desarrollo de la actividad. Aseguró que se trata del “Plan Quinquenal de Minería de la provincia de La Rioja” y pidió “desarmar el mito de que La Rioja no apoya la minería o que no va a explotar sus recursos minerales”.

En esa línea, sostuvo a este mismo medio que la provincia está a favor de la explotación de los recursos “con respeto por el medio ambiente” y remarcó que la minería debe ir más allá de lo extractivo, generando empleo y asegurando que la riqueza producida tenga impacto directo en la población riojana.

Una planificación participativa

Por su parte, el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán, destacó que el Plan Quinquenal Minero de La Rioja se elaboró de manera participativa, con intervención de distintos organismos del sector público y empresas provinciales, con el objetivo de articular con el sector privado y potenciar la actividad.

Para finalizar, Ignacio Lamothe, secretario general del Consejo Federal de Inversiones (CFI) destacó a la provincia y sus políticas públicas: "Creemos que La Rioja cuenta con un importante instrumental institucional para acompañar ese desafío: el Fondo de Garantía de La Rioja (FOGAPLAR), el Nuevo Banco de La Rioja, el Ministerio de Producción con sus planes quinquenales, el plan de administración hídrica, el plan logístico".

Actualmente La Rioja busca consolidar su perfil minero y avanza con proyectos de litio y grafito: cuenta con seis en exploración y otros 18 en prospección, concentrados principalmente en el Valle del Bermejo, donde se realizan estudios para determinar su viabilidad.