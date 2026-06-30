Quintela presentará el Plan Minero 2026-2030 para atraer inversiones y fortalecer el desarrollo de La Rioja

El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, presentará este martes el Plan Quinquenal Minero 2026-2030 en la sede del Consejo Federal de Inversiones (CFI), en la Ciudad de Buenos Aires. La iniciativa constituye la hoja de ruta que el Gobierno provincial diseñó para orientar el desarrollo de la actividad minera durante los próximos cinco años y buscará posicionar a la provincia como un destino atractivo para nuevas inversiones.

La exposición se realizará desde las 10.30 y contará con la participación de gobernadores, empresarios e inversores vinculados al sector. Según informó el Ejecutivo riojano, el objetivo será dar a conocer los principales lineamientos estratégicos del plan, además de promover oportunidades de inversión, generación de empleo y crecimiento económico.

La presentación se desarrollará en un contexto de fuerte competencia entre las provincias por captar proyectos vinculados al cobre, el litio y otros minerales críticos, considerados estratégicos para la transición energética y el desarrollo industrial. En ese escenario, La Rioja busca consolidar su perfil minero y ampliar su participación dentro del mapa nacional de inversiones del sector.

Actualmente, la provincia cuenta con seis proyectos mineros en etapa de exploración, algunos de ellos con hasta tres años de actividad. De acuerdo con las previsiones de las empresas involucradas, estas iniciativas contemplan campañas de perforación de entre 20.000 y 25.000 metros para profundizar los estudios sobre el potencial de los yacimientos.

A estos emprendimientos se suman otros 18 proyectos que se encuentran en fase de prospección, instancia en la que se desarrollan los primeros relevamientos geológicos y muestreos para determinar la viabilidad de futuras explotaciones. La mayor concentración de estos proyectos se ubica en el Valle del Bermejo, especialmente en los departamentos General Lamadrid, con Villa Castelli como uno de los principales centros de actividad, y Felipe Varela, que comprende las localidades de Vinchina y Villa Unión.

Los proyectos mineros

La actividad minera continúa consolidándose como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico de La Rioja. En ese marco, cinco proyectos que se desarrollan en distintos puntos del territorio provincial avanzan hacia nuevas etapas de exploración y perforación, un proceso que podría traducirse en mayores inversiones, generación de empleo y un fuerte impulso para las economías regionales.

Los avances fueron presentados al gobernador Ricardo Quintela por directivos de la empresa Integra Capital, durante un encuentro del que participaron también el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; el presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), Walter Gómez; y el vicepresidente de la firma minera, Marcelo Idoyaga.

Actualmente, Integra Capital cuenta con cinco iniciativas mineras en La Rioja. Cuatro de ellas se encuentran en etapas de prospección y exploración con objetivos de perforación ya definidos, mientras que una de las iniciativas transita una instancia más avanzada de desarrollo y se perfila como uno de los proyectos de grafito más importantes del país.

El ministro Federico Bazán destacó la relevancia de estos avances y señaló que la presencia de una empresa con trayectoria internacional abre nuevas oportunidades para la provincia. “Estos proyectos generan expectativas respecto al crecimiento de la actividad minera, la creación de empleo y las oportunidades que se abren a partir del ingreso de las iniciativas en etapas de exploración y perforación”, sostuvo.