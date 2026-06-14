La Rioja apuesta a la minería: cinco proyectos avanzan y abren nuevas oportunidades de inversión local

La actividad minera continúa consolidándose como uno de los sectores estratégicos para el desarrollo económico de La Rioja. En ese marco, cinco proyectos que se desarrollan en distintos puntos del territorio provincial avanzan hacia nuevas etapas de exploración y perforación, un proceso que podría traducirse en mayores inversiones, generación de empleo y un fuerte impulso para las economías regionales.

Los avances fueron presentados al gobernador Ricardo Quintela por directivos de la empresa Integra Capital, durante un encuentro del que participaron también el ministro de Trabajo, Empleo, Industria y Minería, Federico Bazán; el presidente de Energía y Minerales Sociedad del Estado (EMSE), Walter Gómez; y el vicepresidente de la firma minera, Marcelo Idoyaga.

Actualmente, Integra Capital cuenta con cinco iniciativas mineras en La Rioja. Cuatro de ellas se encuentran en etapas de prospección y exploración con objetivos de perforación ya definidos, mientras que una de las iniciativas transita una instancia más avanzada de desarrollo y se perfila como uno de los proyectos de grafito más importantes del país.

El ministro Federico Bazán destacó la relevancia de estos avances y señaló que la presencia de una empresa con trayectoria internacional abre nuevas oportunidades para la provincia. “Estos proyectos generan expectativas respecto al crecimiento de la actividad minera, la creación de empleo y las oportunidades que se abren a partir del ingreso de las iniciativas en etapas de exploración y perforación”, sostuvo.

Proyectos de litio y minerales estratégicos avanzan hacia la perforación

Uno de los emprendimientos con mayor nivel de avance es el proyecto Buen Augurio, que luego de completar estudios geológicos de detalle, mapeos del terreno, análisis geofísicos con tecnología de última generación y muestreos sistemáticos en superficie, logró identificar áreas concretas donde se llevarán adelante las futuras perforaciones.

Según explicó Marcelo Idoyaga, vicepresidente de Integra Capital, la próxima temporada estará destinada a realizar las tareas preparatorias para comenzar con la etapa de perforación, considerada uno de los momentos más importantes dentro del proceso de exploración minera.

Otro de los proyectos vinculados al litio, ubicado en la zona cordillerana próxima a Guandacol, presenta un grado de avance similar. Allí ya se completaron estudios geológicos, geoquímicos y geofísicos que permitieron definir los sectores con mayor potencial para iniciar perforaciones.

A su vez, otro emprendimiento de litio ubicado en cercanías de Chepes continúa con trabajos de geología y muestreos superficiales. En los próximos meses se incorporarán nuevas campañas geofísicas destinadas a precisar los puntos donde podrían realizarse futuras perforaciones.

Teografito, el proyecto más avanzado y con potencial nacional

Dentro del conjunto de iniciativas, el proyecto Teografito aparece como el más desarrollado. La empresa lo considera el emprendimiento de grafito cristalino o “flake” con mayor potencial geológico de Argentina.

“Ya contamos con varias áreas objetivo identificadas y estamos realizando trabajos de muestreo y caracterización de superficie. Tenemos definidos los blancos de perforación y contamos con el presupuesto necesario para iniciar esa etapa en los próximos meses”, explicó Idoyaga.

El avance de este proyecto adquiere especial relevancia en un escenario internacional donde el grafito es considerado un mineral estratégico debido a su utilización en industrias tecnológicas, energías renovables y fabricación de baterías.

Empleo local y movimiento económico en las comunidades

Desde la empresa remarcaron que el desarrollo minero tiene un impacto directo en las localidades cercanas a los proyectos, no solo por la generación de puestos de trabajo, sino también por la demanda de bienes y servicios.

Idoyaga aseguró que una de las políticas de la compañía es priorizar la contratación de mano de obra local y proveedores de la zona: “Sabemos por nuestra experiencia en otras provincias que estos proyectos generan movimiento económico en alojamiento, transporte, combustible, alimentación, ferreterías y distintos servicios que acompañan el crecimiento de la actividad”.

Además, destacó el acompañamiento del Estado provincial a través de sus organismos técnicos y de fiscalización, encargados de supervisar cada etapa del proceso y garantizar el cumplimiento de los requisitos ambientales y normativos.