Trump impondrá aranceles por trabajos forzados el viernes, cuando expiren los temporales del 10%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la Casa Blanca

El Gobierno de Donald Trump impondrá el viernes nuevos aranceles del 10% ‌y del 12,5% ‌a 60 socios comerciales, entre ellos la Unión Europea, debido a las acusaciones de una aplicación laxa de las prohibiciones sobre el trabajo forzoso, justo cuando expira un arancel global temporal del 10%, informaron el jueves ​funcionarios.

La medida constituye ⁠otro esfuerzo de la Casa Blanca por ‌recuperar la visión de campaña ⁠de Trump de un arancel ⁠casi global, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos anuló en febrero los ⁠gravámenes "recíprocos" del 10% al 50% que se ​impusieron el año pasado en ‌virtud de una ley ‌de emergencia nacional para intentar reducir el ⁠déficit comercial.

Trump respondió a ese fallo imponiendo un arancel temporal del 10% durante 150 días, que expira el viernes, invocando el ​artículo ‌122 de la Ley de Comercio de 1974, una ley destinada a sofocar las crisis de la balanza de pagos.

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Los nuevos aranceles entrarán en vigor exactamente ⁠en el mismo momento en que se extingan los actualmente vigentes.

Un funcionario de alto rango del Gobierno de Trump rebatió las sugerencias de que los aranceles por trabajo forzoso —aplicados en virtud de la sección 301 de la ley de ‌1974— fueran un sustituto directo de los gravámenes que expiran, a pesar de la coincidencia en el tiempo, las tasas similares y la amplia cobertura de casi todas las importaciones estadounidenses.

El ‌funcionario señaló que Washington cuenta con prohibiciones de importación más estrictas para los productos fabricados con ‌trabajo forzoso y ⁠las aplica con mayor rigor que cualquier otro país, lo que ​otorga a sus rivales una ventaja comercial desleal frente a Estados Unidos.

Con información de Reuters