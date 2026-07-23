Clave para el turismo: empezó la construcción del "Camino del Mar" de la Costa bonaerense

Buscan transformar ese tramo costero en un paseo panorámico con nuevos miradores, áreas de descanso y espacios destinados a la gastronomía, las actividades recreativas y el turismo de naturaleza.

En la provincia de Buenos Aires puso en marcha las primeras intervenciones para desarrollar el "Camino del Mar", un nuevo corredor turístico sobre la Ruta Provincial 11 que conectará Mar del Plata con Miramar.

El proyecto busca transformar ese tramo costero en un paseo panorámico con nuevos miradores, áreas de descanso y espacios destinados a la gastronomía, las actividades recreativas y el turismo de naturaleza.

La iniciativa surgió a partir de un plan impulsado por el diputado provincial Germán Di Césare y recibió la aprobación legislativa para avanzar con la puesta en valor del corredor. El objetivo es consolidar un circuito que aproveche el paisaje costero y potencie el desarrollo económico de la región mediante nuevas propuestas para visitantes y residentes.

¿Cómo será el nuevo "Camino del Mar" que conectará Mar del Plata con Miramar?

El corredor abarca el tramo de la Ruta Provincial 11 entre Mar del Plata y Miramar, reconocido por sus acantilados, bosques y vistas al océano Atlántico. El proyecto contempla la construcción de miradores panorámicos, senderos peatonales, zonas de descanso y cartelería interpretativa para destacar el patrimonio natural e histórico del lugar.

Además, prevé cinco áreas temáticas orientadas al desarrollo turístico. Entre ellas se incluyen un polo gastronómico y cervecero, un espacio dedicado al bienestar y la salud, sectores para deportes al aire libre como surf, trekking, mountain bike, parapente y running, un circuito histórico y cultural y un área para la realización de eventos deportivos y recreativos.

Germán Di Césare, diputado provincial y autor del proyecto, explicó que la propuesta apunta a "poner en valor" uno de los paisajes costeros más representativos del sudeste bonaerense, preservando su identidad y generando nuevas oportunidades para la actividad turística durante todo el año.

El plan también contempla mejoras en la infraestructura existente y la incorporación de servicios que permitan ampliar la oferta turística más allá de la temporada de verano. La intención es incentivar la inversión privada vinculada con la gastronomía, el alojamiento, los emprendimientos recreativos y las actividades vinculadas al turismo sustentable.

El recorrido une dos de los principales destinos de la costa bonaerense y atraviesa sectores como Chapadmalal y El Marquesado, donde el paisaje combina playas, acantilados y áreas naturales. Con las obras ya iniciadas, el "Camino del Mar" busca convertirse en un nuevo atractivo para quienes visitan la región y en un eje para diversificar la actividad económica vinculada al turismo.