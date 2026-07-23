Instagram lanzó la función más pedida: cómo cambiarle la música a tus fotos viejas sin eliminar la publicación

Remplazar Audio ya está llegando de forma gradual a las publicaciones del feed y a los carruseles.

Instagram comenzó a desplegar una de las funciones más esperadas por los usuarios: la posibilidad de cambiar la música de publicaciones ya realizadas sin necesidad de eliminarlas. La novedad evita tener que volver a subir el contenido desde cero y, lo más importante, permite conservar todos los "Me gusta", los comentarios y las veces que el post fue compartido.

La herramienta, llamada Reemplazar Audio, ya está llegando de forma gradual a las publicaciones del feed y a los carruseles. Hasta ahora, quienes querían modificar la canción de un post debían borrarlo y publicarlo nuevamente, perdiendo todas las interacciones acumuladas. Además, la actualización también permite agregar música a publicaciones que originalmente se habían subido sin audio.

Cómo cambiar la música de una publicación de Instagram

El proceso se realiza desde el menú de edición de cada publicación y solo modifica el audio, sin alterar el resto del contenido. Los pasos son los siguientes:

Abrir Instagram e ingresar al perfil. Seleccionar la publicación que se quiere editar. Presionar el botón de los tres puntos ubicado en la esquina superior derecha. Elegir la opción Editar. Ingresar al apartado de audio y buscar una nueva canción. Seleccionar el fragmento deseado y guardar los cambios.

La función también permite incorporar una canción a publicaciones antiguas que nunca tuvieron música.

El reemplazo del audio no afecta el rendimiento ni las interacciones de la publicación.

Qué pasa con los "Me gusta" y los comentarios

Uno de los aspectos más destacados de esta actualización es que el reemplazo del audio no afecta el rendimiento ni las interacciones de la publicación. El post mantiene todos los "Me gusta", los comentarios y las veces que fue compartido.

Además, la canción puede modificarse tantas veces como el usuario lo considere necesario. Esto resulta útil para reemplazar un tema que dejó de estar disponible, corregir una elección o adaptar una publicación a un nuevo contexto sin perder su historial de interacción.

Sin embargo, Instagram aclara que cambiar la música no mejora el alcance del contenido. La plataforma mantiene el rendimiento previo de la publicación y el simple reemplazo del audio no hace que el algoritmo la recomiende a más personas.

La nueva herramienta forma parte de una serie de cambios con los que Instagram busca ofrecer un mayor control sobre el contenido ya publicado. Entre las novedades recientes también aparecen opciones para reorganizar la cuadrícula del perfil y utilizar subtítulos diferentes en las imágenes de un carrusel.

Como ocurre con otras actualizaciones de la red social, Reemplazar Audio se está distribuyendo de forma escalonada, por lo que algunos usuarios podrían recibir la función antes que otros dentro del menú de edición.