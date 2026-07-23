El desgarrador relato del hijo de Natacha Jaitt sobre su última conversación con ella: "Habíamos discutido"

El hijo de Natacha Jaitt habló sobre la muerte de su madre.

Valentino Yospe, hijo de Natacha Jaitt, estuvo presente este miércoles 22 de julio por la noche en LAM (América TV), donde habló en profundidad acerca de la muerte de su madre y los misterios que aún a día de hoy la revelan. Previo a eso, sin embargo, recordó en qué contexto se dio la última conversación entre ambos.

"Estaba en casa de un amigo, Gonza. Mi mamá iba a ir al lugar donde fallece. Me dice que tenía que salir, que tenía un evento. Me dice que no volvía hasta el domingo y le pregunté si quería que fuera a lo de un amigo. Habíamos discutido ese día, llegué tarde porque me había quedado con una chica que me gustaba y me dice 'pendejo de mierda'. Agarro el celu a las dos de la mañana y tenía un mensaje de mi mamá diciéndome 'sos boludo, no me avisaste que llegaste'. Ahí le digo 'te aviso mañana cuando salgo, te amo'".

Natacha Jaitt, recordada mediática argentina cuya muerte está rodeada de misterio.

¿Qué dijo Valentino Yospe sobre la muerte de su madre?

Tras esto, expuso: "Siento que si no hubiera hablado en Mirtha (Legrand), no le hubiera pasado lo que pasó". Cabe recordar que el 31 de marzo de 2018, la mediática reveló en el programa de La Chiqui que existía una red de protección y abuso de menores, la cual estaba vinculada al fútbol y al poder. Esto desembocó en fuertes denuncias y quedó siempre la duda instalada sobre la veracidad de esos dichos.

"¿Creés que la mataron?", le preguntó sin filtro Ángel de Brito al joven. "Sí, creo que la mataron", respondió. Finalmente, para dar mayor sustento a su teoría, explicó: "En mi casa tenía dos tablets y una compu que no estaban en Gendarmería y no están. Ni Ulises, ni mi hermana, ni yo sabemos qué pasó con eso".