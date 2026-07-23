Congreso español rechaza el plan de gastos del Gobierno para 2027

Foto de archivo ilustrativa de parlamentarios españoles en el reciento

​El Congreso de los Diputados rechazó el jueves el marco de ‌gasto para 2027 ‌propuesto por el Gobierno, lo que supone un nuevo revés para sus esfuerzos por aprobar los presupuestos generales del Estado antes de que finalice la legislatura el año que viene.

La propuesta ​fue rechazada ⁠por 176 votos en contra, 166 ‌a favor y cinco abstenciones.

España ⁠no ha aprobado un ⁠nuevo presupuesto desde 2023 porque la coalición minoritaria carece de apoyo suficiente en un ⁠Parlamento fragmentado. En su lugar, ​ha prorrogado las cuentas de ‌2023 durante tres años ‌consecutivos.

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La imposibilidad de conseguir el respaldo ⁠de partidos como el PP, Vox, Junts y Podemos, puso de relieve las dificultades del Gobierno para ​salir del ‌estancamiento parlamentario y restablecer un calendario presupuestario normal.

Algunos partidos más pequeños que anteriormente ayudaron al Gobierno a aprobar leyes han descartado en ⁠gran medida lo que queda de legislatura, alegando el impacto de las investigaciones por corrupción sobre el Partido Socialista, actualmente en el poder.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha prometido en repetidas ocasiones cumplir ‌con su mandato a pesar de la creciente presión de la oposición para que convoque elecciones anticipadas. Si lo hiciera, las próximas elecciones generales en España ‌deberían celebrarse a más tardar en agosto de 2027.

No obstante, los diputados aprobaron medidas ‌gubernamentales independientes ⁠destinadas a proteger a los consumidores y a las empresas ​del impacto económico de los recientes conflictos internacionales.

Con información de Reuters