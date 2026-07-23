Trump condicionó el acuerdo nuclear con Arabia Saudita a que reconozca a Israel

FOTO DE ARCHIVO: Banderas de Estados Unidos y Arabia Saudita ondean a lo largo de una autopista de Riad antes de una visita del presidente estadounidense Donald Trump a Riad, Arabia Saudita.

A un día de que se conociera la firma entre Estados Unidos y Arabia Saudita de un acuerdo de cooperación nuclear civil, el presidente Donald Trump dijo que la rubricación del acuerdo está supeditada a que el reino adhiera a los Acuerdos de Abraham firmados en 2020 y que implica el reconocimiento de Israel por parte de los países árabes.

"El acuerdo nuclear civil (¡sin enriquecimiento de material!) que se está negociando entre el Departamento de Energía de Estados Unidos y Arabia Saudita, y que se refiere únicamente a usos no militares como los que ya tienen Irán y los Emiratos Árabes Unidos (entre otros), será aprobado, pero está totalmente sujeto a que Arabia Saudita se adhiera a los respetados y exitosos Acuerdos de Abraham", dijo Trump en un mensaje en Truth Social. Además de los Emiratos Árabes Unidos también firmaron los Acuerdos de Abraham Bahréin, Marruecos y Sudán.

Este tuit de Trump fue la primera voz oficial que ofreció algún tipo de detalle sobre el acuerdo, del que hasta anoche no se sabía casi nada. Eso hizo encender las alarmas por el posible inicio de una carrera armamentística en la región, dado que si Arabia Saudita se hace de material nuclear, el enriqecimiento de uranio estaría a un paso nada más. Es llamativo además que Trump anuncie este acuerdo al mismo tiempo que mantiene una guerra contra Irán precisamente por su supuesto arsenal nuclear militar.

El que también habló en las últimas horas fue el primer ministro de Israel Benjamin Netanyahu quien publicó en X: “La adhesión de Arabia Saudita a los Acuerdos de Abraham supondría un salto histórico hacia la paz en Oriente Medio”.

Las palabras del secretario de Energía de EE.UU.

El miércoles, el secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, y su homólogo saudí firmaron el acuerdo que le proporciona a Arabia Saudita un programa nuclear civil. “Estos acuerdos reflejan el compromiso compartido de nuestras dos naciones de fortalecer las relaciones comerciales entre Estados Unidos y Arabia Saudita, brindando prosperidad a nivel nacional y seguridad a nuestros aliados en el extranjero”, declaró Wright en un comunicado.

“Tengan la seguridad de que estos acuerdos mantienen los más altos estándares de seguridad nuclear y no proliferación, basándose en la mejor tecnología y los mejores científicos nucleares del mundo, diseñados aquí mismo en Estados Unidos”, agregó.

Además del componente estratégico regional, el acuerdo tiene un fuerte trasfondo económico y geopolítico. Estados Unidos busca impedir que China o Rusia lideren el desarrollo nuclear civil en Medio Oriente. Beijing ya había intentado alcanzar un entendimiento similar con Arabia Saudita, mientras que Moscú ya construyó centrales nucleares en Egipto y Turquía. Con este acuerdo, Washington intenta recuperar terreno en una competencia que desde la Administración republicana consideran clave para mantener su influencia en la región.

La principal beneficiaria del convenio sería Westinghouse, una de las mayores empresas estadounidenses del sector nuclear y responsable del diseño de buena parte de los reactores que Estados Unidos exporta al mundo.