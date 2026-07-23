Ferraresi: "La gente va a volver a confiar en nosotros si verificamos con hechos nuestras palabras"

El ex intendente de Avellaneda Jorge Ferraresi encabezó un encuentro con vecinos y militantes en el Club Florentino Ameghino de Sáenz Peña, en el partido de Tres de Febrero. Junto a la diputada Ana Luz Balor, analizó la situación de los municipios bonaerenses, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y destacó el modelo de gestión que impulsó en Avellaneda.

Durante la actividad, Ferraresi sostuvo que la llegada de Javier Milei al Gobierno nacional no se explica por sus aciertos, sino también por los errores de los espacios que gobernaron anteriormente. "La llegada de Milei no tiene que ver con sus aciertos, sino con nuestros fracasos", planteó el dirigente, quien consideró que el peronismo debe recuperar la confianza de la sociedad a partir de resultados concretos, y afirmó: "La gente va a volver a confiar en nosotros si verificamos con hechos nuestras palabras". Para Ferraresi, las expectativas que genera el peronismo deben traducirse en políticas públicas vinculadas con el trabajo, los salarios, la educación, la universidad pública y el desarrollo de la capacidad productiva.

El exintendente también reivindicó el rol del Estado y cuestionó la idea de que su presencia pueda ser eliminada. "El Estado presente es una falacia, porque el Estado siempre está", sostuvo, y contrapuso el modelo que atribuyó al gobierno de Milei con una propuesta que, según señaló, busca poner al Estado "al servicio del pueblo".

El modelo de gestión de Avellaneda como ejemplo

Uno de los ejes de la exposición de Ferraresi fue la experiencia desarrollada durante su gestión en Avellaneda. El dirigente aseguró que las políticas públicas deben tener alcance universal y puso como ejemplo la infraestructura municipal vinculada con la educación, el deporte y la salud. "Las políticas tienen que ser universales, no pueden ser testimoniales", afirmó. Luego, destacó que el municipio cuenta con 30 jardines maternales y aseguró que las familias que buscan una vacante en el sistema municipal pueden acceder a ella.

También mencionó las obras y servicios desarrollados en el distrito, entre ellos la climatización de escuelas, la renovación de centros de atención primaria de la salud y la infraestructura deportiva. Según detalló, Avellaneda cuenta con 17 polideportivos y otros dos en construcción, además de piletas climatizadas y un centro de alto rendimiento. Ferraresi afirmó que unas 35.000 personas realizan actividades deportivas de manera gratuita en el municipio. Para el exintendente, este esquema permite construir un "círculo virtuoso" a partir de la combinación entre políticas públicas, infraestructura y acceso universal.