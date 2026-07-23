Sturzenegger y Bullrich están reunidos para destrabar la ley para la venta de tierras

El ministro de Desregulación y Modernización del Estado, Federico Sturzenegger, recibe a la jefa de la bancada de senadores La Libertad Avanza (LLA), Patricia Bullrich, en un cónclave que tiene por objetivo acordar modificaciones en el proyecto de ley que facilita la venta de tierras a extranjeros y que no tiene votos para ser aprobado en el Senado.

Según trascendió, Bullrich recibió pasadas las 16 en su despacho a Sturzenegger, autor intelectual del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada. La iniciativa pasó a un cuarto intermedio en la última sesión del Senado, hasta el 6 de agosto. El oficialismo espera el receso informal de invierno para juntar los votos que no tenía, a raíz del rechazo de los bloques aliados a algunos puntos del texto.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Los cambios que se habían pedido fueron dos: el primero fue el doble conforme entre Nación y la provincia en la que se venda la tierra al particular o empresa extranjeros y se elimine el silencio administrativo.

El segundo cambio solicitado fue que las provincias puedan fijar los límites para la venta de tierras a particulares extranjeros. Desde LLA acotaban que esto choca con la legislación provincial y con la atribución que les da la Constitución sobre su territorio. De hecho, creen que se pueden crear leyes provinciales para constrarrestarlas.

Fue el propio Sturzenegger quien se negó a aceptar cambios al proyecto, para fastidio de Bullrich. La ex ministra, sin embargo, no dio de baja la sesión del jueves pasado, para demostrar que podía tener quórum. Como sea, desde el oficialismo y los bloques aliados, reconocieron que faltaban al menos tres senadores, con lo que estaban muy justos para la sanción del texto.

Nota en desarrollo