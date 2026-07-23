Venus Psíquica predijo si Lionel Messi seguirá en la Selección Argentina tras perder la final del Mundial contra España: "Ya no es el mismo"

Venus Psíquica reveló qué pasará con Lionel Messi en la Selección Argentina tras perder la final del Mundial.

El mundo del fútbol todavía sigue procesando la dura derrota de la Selección Argentina ante España en la final del Mundial 2026. En medio del dolor y los interrogantes sobre qué pasará con el plantel de cara al futuro, una fuerte revelación encendió las alarmas de todos los hinchas: Venus Psíquica y anticipó el destino de Lionel Messi.

A través de su canal de YouTube, la reconocida vidente compartió los detalles de una consulta espiritual realizada tras el partido definitivo. Invocando a sus divinidades, analizó el presente emocional del astro rosarino y el impacto familiar que generó este subcampeonato del mundo.

La drástica predicción sobre el futuro de Messi en la Selección

Según detalló la tarotista al ver el panorama de las cartas, la Pulga atraviesa un momento sumamente complejo en lo anímico. "Me muestran nervios, ansiedad, mucha depresión. Hay tristeza, Lionel Messi ya no es el mismo", expresó de entrada en su video, marcando el fortísimo impacto psicológico que significó no poder coronar la Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá.

La vidente profundizó en el estado del '10' y sentenció que el peso de los años en la élite empezó a pasar factura: "Esa lucha hoy está cansada. Aquí tenemos a Messi invertido, está cansado, no sucedió lo que él quería". En ese sentido, graficó el resultado deportivo con una de las cartas más temidas del tarot: "Hoy presente vemos una caída: la Torre. Esto es lo que pasó con Lionel Messi. Tuvo una caída que no esperaba".

Venus Psíquica reveló qué pasará con Lionel Messi en la Selección Argentina tras perder la final del Mundial.

El rol de Antonela Roccuzzo y qué va a pasar con su carrera

A pesar del panorama oscuro por la frustración de la final, la lectura de las cartas trajo algo de luz respecto al sostén del futbolista y su continuidad en el ambiente de la pelota. De acuerdo a Venus Psíquica, la figura de su esposa es clave en este proceso de resiliencia: "Vemos una persona aquí en la energía femenina, su esposa, su pareja, que lucha con la espada contra todo para poder llegar a ser feliz".

Para tranquilidad de los millones de fanáticos que temen un retiro definitivo de la Selección Argentina o de las canchas, la vidente aseguró que el bajón anímico tiene fecha de vencimiento y que la Pulga no dejará la actividad. "Es un cambio de un tiempito, esa tristeza ya va a pasar muy pronto. Volverá la paz y nuevamente Messi volverá a trabajar en el fútbol, muy pronto en Argentina", concluyó de manera contundente.