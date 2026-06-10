Venus Psíquica anticipó cuándo "se va" Milei: "Está decretado"

Venus Psíquica anticipó cuándo "se va" Milei.

La vidente Venus Psíquica volvió a generar repercusión en redes sociales al compartir una nueva predicción sobre el futuro político de Argentina. En un video que se viralizó en las últimas horas, la tarotista aseguró que el país atravesará un cambio de "ciclo" y vinculó ese proceso con el gobierno de Javier Milei.

Según su interpretación, el actual presidente estaría transitando los últimos momentos de una etapa que, de acuerdo con sus palabras, "está terminando" y ya no tendría la fuerza suficiente para sostenerse. En ese contexto, afirmó que el pueblo argentino volverá a las urnas antes de lo previsto.

Durante el video, la vidente sostuvo que "el pueblo argentino va a elecciones en el año 2026" y señaló que ese proceso ocurrirá después de la finalización del actual ciclo político. "Este ciclo del actual presidente argentino está terminando, está apagado. Son sus últimos suspiros, donde una energía ya está cansada. Ya no puede más y ya no puede sostener más lo que viene sosteniendo", expresó.

Además, aseguró que existe un cambio ya determinado desde el plano espiritual. "Está decretado que cuando un ciclo está mal y hace sufrir a los prójimos, termine. Y tiene que dar paso a un nuevo ciclo", afirmó.

Venus Psíquica anticipó cuándo "se va" Milei.

Qué dijo sobre Javier Milei y su entorno

La predicción más impactante llegó sobre el final del mensaje, cuando aseguró haber visto la salida del oficialismo del poder. "Vemos también un presidente y su hermana y su grupo político que se van, se retiran, de la Casa de Gobierno, la Casa Rosada, y del Congreso en helicóptero", manifestó.