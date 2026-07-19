Incertidumbre por la decisión de Milei con la vuelta de la Selección: cuál es la diferencia entre feriado, asueto o día no laborable

La Selección Argentina se enfrentó a España por la final del Mundial 2026 y perdió por 1-0 en un partido en el que dejaron todo. Después de un mes marcado por alegrías y muchos nervios, se espera que el Gobierno Nacional defina qué pasará esta semana, cuando la Selección vuelva al país.

El Gobierno evalúa tres opciones: decretar feriado, día no laboral o asueto. Aunque todos suponen cambios importantes a un día hábil normal, tienen sus diferencias.

Cuál es la diferencia entre Feriado, asueto y día no laborable

La decisión de otorgar feriado o día no laborable depende exclusivamente de Javier Milei. Los feriados nacionales son obligatorias para todos los trabajadores del sector privado y público. Durante estos días rigen las mismas normas que para el descanso dominical, es decir, el trabajo se considera una excepción y el empleado no está obligado a trabajar.

En cuanto a la remuneración, los empleados que trabajen en un feriado nacional tienen derecho a percibir un salario diferencial, que generalmente se establece en un 100% más respecto al salario habitual. Es decir, se les paga el doble de lo que ganarían en un día de trabajo normal.

Por otro lado, los días no laborables son optativos para el empleador, a excepción de los sectores bancarios, de seguros y actividades afines, que deben acatar la reglamentación correspondiente. En estos días, los empleados que decidan trabajar recibirán su salario habitual, es decir, el salario simple. En caso de que el empleador decida declarar el día como no laborable, el trabajador igualmente recibirá su jornal completo, sin descuentos.

Por último, el asueto no debe confundirse con el feriado, aunque ambos implican la suspensión temporal del trabajo habitual. Se decreta en circunstancias especiales y, generalmente, por decisión del Poder Ejecutivo.

Entonces, el asueto puede ser decretado de manera excepcional y suele aplicarse tanto al sector público como al privado, dependiendo de la normativa que se establezca en cada caso.

¿Cómo funciona el asueto en Argentina?

En Argentina, la figura del asueto está regulada principalmente por el Poder Ejecutivo, que tiene la facultad de decretarlo ante situaciones extraordinarias. El Congreso de la Nación tiene la responsabilidad de intervenir en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Ejecutivo, que pueden establecer asuetos en determinadas circunstancias.

Cuando se decreta un asueto, suele aplicarse tanto al sector público como al privado, aunque las características del mismo pueden variar. En algunos casos, los empleados del sector público son los únicos que se benefician del asueto, mientras que en otros, la suspensión de actividades puede extenderse también al ámbito privado.