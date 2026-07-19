Cómo es la camiseta de España en el Mundial 2026: la foto y qué significado tiene

Camiseta de la Selección de España.

Además de la final del Mundial 2026, España también juega un partido fuera de la cancha: el de la identidad. En ese terreno, decidió diferenciarse con dos nuevas camisetas que mantienen la esencia de La Roja, pero al mismo tiempo incorporan referencias culturales poco habituales en el fútbol internacional.

Desarrolladas por Adidas para el equipo dirigido por Luis de la Fuente, las nuevas camisetas acompañaron a la vigente campeona de la Eurocopa en su camino por Estados Unidos, México y Canadá. Mientras la camiseta titular apuesta por la continuidad, la alternativa sorprendió con un concepto inspirado en la historia de la lengua castellana y rápidamente se volvió viral.

La primera camiseta de España mantiene la esencia de La Roja

La camiseta titular conserva el color rojo como protagonista absoluto, una elección que durante décadas identificó a la selección española y que remite a algunos de los momentos más importantes de su historia futbolística.

Los detalles en amarillo refuerzan el vínculo con los colores de la bandera española, mientras que uno de los cambios más destacados es el regreso del azul marino en las mangas y en el pantalón, una combinación cromática que recuerda a la utilizada por España durante la conquista de la Eurocopa.

El objetivo de Adidas fue actualizar la estética sin romper con una identidad visual reconocible para varias generaciones de hinchas al mantener un diseño sobrio que privilegia la tradición.

La segunda camiseta homenajea a la literatura y a la lengua española

La gran novedad llegó con la presentación de la camiseta alternativa, una propuesta completamente distinta a las habituales en las selecciones nacionales.

En lugar de recurrir a colores llamativos, Adidas eligió un tono blanco roto que remite al aspecto envejecido de las páginas de los libros antiguos. Sobre esa base aparecen delicados grafismos inspirados en manuscritos de los siglos XVII y XVIII, un recurso gráfico pensado para rendir homenaje a uno de los patrimonios culturales más importantes de España: su literatura.

Los detalles en dorado y burdeos aportan elegancia al conjunto, mientras que en la espalda sobresale la palabra "ESPAÑA", con una protagonista especial: la letra Ñ, convertida en símbolo de una lengua hablada por cientos de millones de personas en todo el mundo.

Camiseta de la Selección de España.

Según explicó Mateo Kossmann, director de producto para federaciones de Adidas, en declaraciones al programa El Larguero, la intención fue trasladar al diseño elementos representativos de la cultura española, utilizando la riqueza del idioma como eje conceptual de la camiseta.

La segunda equipación rápidamente trascendió el ámbito deportivo y comenzó a multiplicarse en redes sociales, donde fue destacada tanto por su estética como por el significado detrás del diseño.

Personalidades de distintos ámbitos, desde integrantes de la Familia Real española hasta el chef José Andrés y la cantante Rosalía, aparecieron luciendo la camiseta, que pasó a convertirse en una de las prendas más comentadas del Mundial 2026.

Camiseta de la Selección de España.

La propuesta también refleja una tendencia creciente entre las grandes marcas deportivas: transformar las camisetas de las selecciones en piezas capaces de contar una historia. En los últimos años, distintos equipos nacionales incorporaron referencias a la arquitectura, el arte o las tradiciones de sus países. España eligió hacerlo a través de la literatura y de una de las letras más representativas del idioma castellano.