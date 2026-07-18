Drones ucranianos dejan siete muertos en almacén ruso y provocan incendio en terminal petrolera

Una gran columna de humo negro se eleva desde un almacén tras los mortíferos ataques con drones ucranianos en Elektrostal, región de Moscú, Rusia.

​Una serie de ataques con drones ucranianos causó la muerte de siete trabajadores de ‌un almacén y ‌dejó decenas de heridos, mientras que otra acción provocó un incendio en un depósito de petróleo en la región metropolitana de la capital, según informaron el sábado los gobernadores regionales.

El gobernador Evgeniy Pervyshov afirmó que 25 personas resultaron ​heridas después de ⁠que unos drones ucranianos se estrellaron contra ‌un almacén propiedad de Wildberries, el ⁠mayor minorista online de Rusia, ⁠en la ciudad de Kotovsk, en la región de Tambov, a unos 475 kilómetros al sureste ⁠de Moscú.

"Siete personas que trabajaban en el ​turno de noche fallecieron en el ‌acto", escribió Pervyshov en ‌Telegram, añadiendo que también se derribaron 28 ⁠drones cuando se acercaban. "Si hubieran logrado su objetivo, el número de víctimas civiles podría haber sido mucho mayor".

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El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, ​declaró que ‌Kiev había atacado dos instalaciones logísticas utilizadas por Rusia para suministrar componentes para la producción de drones y equipos de navegación. También fue alcanzada una instalación petrolera, ⁠según escribió en la red social X.

El gobernador de la región de Moscú, Andrei Vorobyov, afirmó que 24 personas resultaron heridas tras un ataque con drones contra otro almacén de Wildberries en Elektrostal, una ciudad al este de Moscú.

La cofundadora y ‌directora ejecutiva de Wildberries, Tatyana Kim, calificó la noche de "terrible" tanto para Rusia como para la empresa, y expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

En la ciudad de Noginsk, también ‌en la región de Moscú, los restos de un dron que cayeron provocaron un incendio en un ‌depósito de petróleo, ⁠según indicó Vorobyov.

No especificó los daños sufridos por las instalaciones, pero señaló ​que dos personas resultaron heridas en Noginsk y que se había evacuado una maternidad cercana.

Con información de Reuters