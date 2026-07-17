Efecto libertario: la canasta básica total en La Rioja ya supera el millón y medio de pesos

Tras la crisis económica nacional, un relevamiento en La Rioja determinó que una familia tipo requirió un total de $1.577.000 en junio para cubrir la canasta básica total para no ser pobre. En tanto, la canasta básica alimentaria, que establece el límite de la indigencia, se ubicó en los $696.000.

El análisis destacó además que el rubro con la mayor suba de precios registrada fue el de la carne. Las cifras fueron compartidas por Lucas de la Fuente, referente de Libres del Sur en La Rioja, quien detalló que la canasta básica experimentó un incremento del 1,22% con respecto al mes de mayo.

Según explicó De la Fuente, la carne encabezó las subas de junio con un aumento del 4% respecto del mes anterior y acumuló una variación superior al 48% en comparación con el mismo período del año pasado.

El aumento en los alimentos que golpea el bolsillo

En contrapartida, señaló que algunos productos, como los fideos, mostraron incrementos mucho más moderados debido a la incorporación de segundas y terceras marcas de menor precio. El relevamiento toma como referencia el producto más económico disponible en las góndolas, por lo que la mayor oferta de alternativas ayuda a contener el valor promedio de algunos alimentos.

El referente aclaró que los valores de la canasta corresponden exclusivamente al costo de bienes y servicios básicos y no incluyen el alquiler, por lo que una familia que deba afrontar ese gasto necesita ingresos considerablemente superiores para mantenerse por encima de la línea de pobreza.

Finalmente, advirtió que el deterioro del poder adquisitivo está modificando los hábitos de consumo de los riojanos. Según indicó, cada vez más familias optan por productos de menor precio y aprovechan ofertas de alimentos próximos a su fecha de vencimiento como estrategia para sostener el consumo cotidiano.

El apoyo de la provincia frente a la crisis

Durante el trascurso de 2026, la política salarial del Gobierno de La Rioja mostró un balance favorable para los empleados estatales, que superó los índices inflacionarios oficiales. Entre enero y agosto, los salarios del sector público provincial acumularon un incremento del 26,9%, colocándose por encima de la inflación acumulada del primer semestre (17,8%) y de la variación de la Canasta Básica Total regional (20,7%).

Esta evolución permitió una recuperación en términos reales del poder adquisitivo, evidenciada de manera destacada en el haber mínimo de un trabajador de planta permanente (categoría 15), el cual pasó de 650 mil pesos en diciembre de 2025 a 825 mil pesos a partir de agosto, cifra que contempla la integración de 50 mil Chachos que pasarán a convertirse definitivamente en pesos a fin de año.