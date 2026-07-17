Venus Psíquica predijo quién va a ganar la final del Mundial entre Argentina y España: "Por mínima diferencia"

La astróloga Venus Psíquica reveló su predicción para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

El clima mundialista está que arde y la ansiedad de los hinchas va en aumento a medida que se acerca el partido decisivo. En este contexto de pura expectativa, Venus Psíquica lanzó su predicción para la gran final del Mundial 2026 entre Argentina y España, y sus palabras no tardaron en revolucionar las redes sociales con un pronóstico Mbombástico sobre quién se consagrará campeón.

A través de un video en su canal de YouTube, la mentalista consultó a sus guías espirituales para conocer el destino de la Scaloneta. Lejos de anticipar un trámite sencillo, advirtió que el encuentro será una verdadera batalla. "Vemos un partido nuevamente tenso, muy hablado. Mucho problema, mucha tensión, jugadas que no son y ambos equipos muy cansados", arrancó picante la astróloga.

En ese sentido, adelantó que el sufrimiento será una constante para los dirigidos por Lionel Scaloni durante los 90 minutos y que el desenlace podría estirarse más de la cuenta. "Va a ser muy largo. Argentina va a sufrir mucho antes de ganar muchísimo. Va a extenderse el tiempo del partido, puede llegar hasta penales, va a haber tiempo suplementario", detalló sobre el desarrollo del juego, sumando que se verán "goles de cabeza y jugadas raras".

Quién gana la final del Mundial según Venus Psíquica

A pesar del panorama adverso y del desgaste físico y mental, la vidente trajo tranquilidad para todo el pueblo argentino al confirmar quién levantará el trofeo más deseado del planeta. "España va a jugar mucho y Argentina también, pero va a ganar Argentina, lo va a superar en energía", sentenció con firmeza.

Sin embargo, aclaró que no hay que esperar un resultado abultado ni una superioridad aplastante en el marcador: "No vemos una goleada, vemos mínima diferencia. Argentina gana por una mínima diferencia: 2 a 1, 1 a 0, un gol de diferencia no más".

Para cerrar, Venus Psíquica destacó que habrá una presencia fundamental dentro de la cancha que inclinará la balanza a favor de la Albiceleste. "Su figura clave Messi, que esta vez en este partido va a ser clave", aseguró, llenando de ilusión a todos los fanáticos de cara a la gran cita futbolística.