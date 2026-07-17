Giro en la causa por el colectivo fuera de control en Mar del Plata: el dato que puede cambiar la responsabilidad

A casi un mes de la tragedia ocurrida en el skatepark del centro de Mar del Plata, donde un colectivo de la línea 532 atropelló a más de 10 personas y provocó la muerte de Guadalupe Merlos, de 18 años, la investigación logró un nuevo avance. La querella, encabezada por el abogado Maximiliano Orsini, solicitó otras medidas de prueba después de detectar irregularidades en el historial de la Verificación Técnica Vehicular (VTV) de la unidad.

El pedido fue presentado ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 11 de Mar del Plata y se basa en documentación remitida por APPLUS ITEUVE Argentina S.A., la empresa encargada de realizar las verificaciones técnicas. Según el escrito, el historial del colectivo registra inspecciones aprobadas, condicionales y rechazadas entre 2022 y 2026.

VTV rechazada y un certificado de aptitud con la misma fecha

Según la presentación judicial, el 16 de abril de este año figura una verificación con resultado "Rechazado", pero también existe un certificado emitido ese mismo día que declara a la unidad como "Apta" para circular.

Para la querella, esa aparente contradicción debe ser esclarecida, sobre todo porque el accidente ocurrió poco más de dos meses después. En esa línea, Orsini pidió que se investiguen las razones del rechazo, las reparaciones realizadas y el procedimiento mediante el cual el vehículo obtuvo finalmente la aprobación.

El abogado también remarcó que la documentación de la VTV hacía referencia a deficiencias relacionadas con el sistema de frenos, pérdidas de fluidos y elementos de seguridad obligatorios.

Por ello, solicitó que sean citados a declarar el ingeniero que firmó el certificado de aptitud, los inspectores que intervinieron en la revisión y el jefe de la Planta de Verificación Técnica Vehicular N° 111 de Mar del Plata, para reconstruir cómo fue el proceso de inspección y reinspección del colectivo.

Más dudas sobre el estado del colectivo

La querella también pidió que declare el responsable del mantenimiento de Transportes 25 de Mayo S.R.L., la empresa propietaria de la unidad, para que aporte el historial completo de las reparaciones, las órdenes de trabajo y los datos sobre el estado mecánico del vehículo antes del accidente.

El pedido se sumó a la pericia mecánica ya realizada, que determinó que el colectivo presentaba una falla en el sistema de dirección debido a un desperfecto de una rótula. Los investigadores sospechan que ello podría estar vinculado con una falta de mantenimiento.

Sin embargo, el nuevo análisis sobre la VTV volvió a poner el eje en el sistema de frenos, ya que el historial menciona un "desequilibrio excesivo de frenos en el primer eje". Este dato podría adquirir relevancia tomando en cuenta el testimonio de un testigo, que aseguró que el conductor manifestó "no haber podido frenar antes del impacto".

Además, Orsini subrayó que resta determinar a qué velocidad circulaba el colectivo cuando ingresó a la parada y para ello solicitó a la Municipalidad de General Pueyrredon los registros del sistema de monitoreo satelital y de la aplicación "Cuándo Llega". También requirió preservar los registros telefónicos del chofer para establecer si utilizó el celular en los instantes previos a la tragedia.