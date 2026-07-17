La noticia que afecta a Julián Álvarez en la Selección Argentina antes de la final del Mundial 2026 vs. España

La noticia que afecta a Julian Álvarez en Argentina antes de la final del Mundial

La Selección Argentina enfrenta a España este domingo 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, Estados Unidos, por la final del Mundial 2026 y Julián Álvarez puede ser uno de los grandes protagonistas. El futbolista del Atlético de Madrid se ganó el puesto como titular otra vez, pero lo hizo en medio de una disputa con el mencionado club de LaLiga. Es que todavía no está definido si se irá al Barcelona o seguirá en el "Colchonero", aunque un dirigente de la institución aseguró que no lo quieren soltar.

La noticia que recibió Julián Álvarez en la previa de la final entre Argentina y España por el Mundial 2026

El equipo español publicó un video del CEO Miguel Ángel Gil, hablando sobre su postura acerca de la posible salida del delantero cordobés: "Mi opinión es clara, la voluntad del club también. Se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barcelona. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que él es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid, queremos seguir contando con él". A su vez, insistió con Joan Laporta, mandamás del "Culé" y agregó: "Recientemente escuché unas declaraciones del presidente que la oferta que había hecho al club no era infinita. La única respuesta posible es que es infinita, no queremos transferirlo, no aceptaremos una de 100 millones de euros, tampoco una de 150 ni de 200".

En cuanto a las propuestas, está claro que en Barcelona lo quieren a la brevedad, pero todo dependerá de lo que suceda una vez culminado el Mundial. La primera oferta fue rechazada, pero Laporta y compañía no bajan los brazos para contar con la "Araña". Este último también habló al respecto hace semanas y sostuvo que "lo mejor para todos" era una transferencia, aunque luego dejó en claro que el objetivo principal es la Copa del Mundo con la Selección Argentina.

Los números de Julián Álvarez con Atlético de Madrid

Partidos jugados : 106.

: 106. Goles : 49.

: 49. Asistencias : 17.

: 17. Títulos: no ganó.

Julián Álvarez sigue en la mira del Barcelona mientras el Atlético de Madrid busca retenerlo

La posible formación de Argentina ante España en la final del Mundial 2026

Si bien todavía es prematuro aventurar cuál será el once elegido, todo indica que al menos diez futbolistas serán los mismos que en el último encuentro. Persistirá hasta última hora la duda en el mediocampo entre Giuliano Simeone, Rodrigo De Paul y tal vez Nicolás González. Con todos los jugadores en buenas condiciones físicas, más allá del cansancio lógico por los siete encuentros disputados en un mes y los viajes permanentes, Scaloni anhela mantener la base de la alineación. El cuerpo técnico quedó muy conforme con el rendimiento y, en principio, no piensa en hacer más de una modificación.

Cuándo juega Argentina contra España la final del Mundial 2026: hora, TV y cómo ver el partido online

La final del Mundial 2026 se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina) con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, escenario elegido para albergar el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo. Argentina buscará revalidar el título obtenido en Qatar 2022 y tendrá como rival a España, uno de los grandes favoritos del certamen y una de las selecciones con mejor rendimiento del torneo.

Antes de la gran definición, el sábado 18 de julio se jugará el partido por el tercer puesto entre los perdedores de ambas semifinales: Francia e Inglaterra. Ese encuentro tendrá lugar en Miami a partir de las 18 horas de nuestro país con el venezolano Jesús Valenzuela impartiendo justicia en el Hard Rock Stadium de Miami.