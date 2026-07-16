Atención: quién va a cantar el himno de Argentina en la final del Mundial contra España

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial, tras vencer 2 a 1 a Inglaterra, disparó la ansiedad de los hinchas por un detalle no menor: quién cantará el Himno Nacional antes del choque del domingo ante España en Nueva Jersey. La organización mantiene hermetismo total y no hay nombres confirmados, pero la prensa especializada ya maneja una lista de candidatos con argumentos de peso.

Lali y "La Sole", las cartas fuertes

Lali Espósito encabeza las apuestas. Su interpretación en Lusail 2022, previa al título ante Francia, quedó grabada en la memoria colectiva, y buena parte de los hinchas pide que repita la escena. Soledad Pastorutti completa el podio femenino con un vínculo distinto: su tema "Brindis" se transformó en un himno interno del plantel durante Copa América y Qatar, y ya cantó el himno en instancias de alto voltaje, como la despedida de Maxi Rodríguez.

Lali podría volver a cantar un himno en la final.

Entre los nombres ligados a la música popular argentina aparecen Andrés Ciro Martínez, habitué de las previas mundialistas con su armónica; Andrés Calamaro, por su peso lírico y su histórica cercanía al fútbol; Joaquín Levinton, autor de clásicos adoptados por las tribunas; y Pato Sardelli, de Airbag, que ganó terreno entre el público joven con sus versiones del himno en guitarra eléctrica.

La cantante que dijo que no

Tini Stoessel también asomaba con fuerza debido a que siguió de cerca la campaña albiceleste en Estados Unidos y su proyección en el mercado norteamericano la vuelve una opción atractiva para la transmisión oficial de FIFA. Sumado a que es la pareja de Rodrigo De Paul, el motor de esta selección.

De todas formas, y con la final ya en el horizonte, el enigma de quién le pondrá voz al himno sigue siendo uno de los grandes condimentos previos al partido. Según informó Yanina Latorre, Tini finalmente no sería la elegida.

Tini se negó a cantar.

Un entretiempo histórico, más allá del himno

El misterio por la voz argentina convive con otro anuncio de magnitud: según The Times, FIFA autorizará un entretiempo excepcional de 30 minutos, el doble de lo habitual, para un show con Justin Bieber, Madonna, Shakira —que además interpreta "Dai Dai", el himno oficial del torneo—, BTS, Burna Boy, la dirección de Gustavo Dudamel y la participación del PS 22 Chorus junto a Coldplay. Del bloque total, unos 11 minutos serán de show en vivo y el resto se destinará al armado del escenario y la publicidad.