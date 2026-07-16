Queda cerca de la ciudad de Buenos Aires y celebra la Fiesta del Salame Serrano: el pueblo clave para una escapada

A propósito de las vacaciones de invierno, llega uno de los eventos más esperados a Sierra de la Ventana: la Gran Fiesta del Salame Serrano. El encuentro tradicional reúne gastronomía local, música en vivo y diferentes actividades, ideal para pasar un fin de semana distinto en la provincia de Buenos Aires.

Así será la Fiesta del Salame Serrano en Sierra de la Ventana

La estrella del evento será un salame serrano artesanal de 50 metros de largo que primero será exhibido y después compartido para que haya una degustación del público presente. La fiesta se realizará el domingo 26 de julio desde las 11 h sobre la calle Roca, frente al Museo del Mate.

Si bien, en un comienzo está planificada para el próximo 19 de julio, la final del Mundial modificó los planes para que todos puedan disfrutarlo. La entrada es libre y gratuita. Además de la exhibición y degustación del salame serrano, habrá un concurso con premios diferentes para adivinar el peso del salame y se podrá disfrutar de un paseo gastronómico con quesos, empanadas y productos regionales.

También habrá una feria de artesanos, espectáculos musicales en vivo encabezados por la presentación de la cantante Amparo Sol, mientras que también acompañará las actividades el Centro de Veteranos de Malvinas.



Si bien la fiesta es con entrada gratuita, dentro del predio habrá diferentes alcancías distribuidas para que los visitantes puedan dejar una contribución solidaria que finalmente será donada a los Bomberos Voluntarios de Sierra de la Ventana y con el refugio de animales PUAF.

¿Cómo se puede llegar a Sierra de la Ventana?

Ubicado a 570 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en Tornquist, se puede llegar fácilmente a Sierra de la Ventana, el recorrido habitual es tomar la Ruta Nacional 3 hasta alcanzar la zona de Azul y luego seguir por la Ruta Nacional 33 hasta Pigüé. Desde ahí se debe continuar por la Ruta Provincial 76 que lleva a Sierra de la Ventana.

Si bien es un viaje extenso, que demanda aproximadamente seis horas -de acuerdo con el tráfico-, es una forma fácil de escapar de la ciudad porteña, disfrutar de un descanso en un entorno completamente diferen con actividades divertidas.