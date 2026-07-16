¿Es original o una imitación? Tres cosas en las que tenés que fijarte antes de enchufar tu celular

Siempre es recomendable adquirir cargadores originales o accesorios certificados.

Comprar un cargador trucho puede salir mucho más caro de lo que parece. Además de ofrecer una carga más lenta, estos accesorios suelen carecer de las protecciones de seguridad necesarias, lo que aumenta el riesgo de sobrecalentamiento, daños en la batería e incluso cortocircuitos o incendios. Por eso, aprender a identificar un cargador original de iPhone, Samsung o Xiaomi es clave para cuidar el teléfono y evitar problemas.

Aunque las imitaciones son cada vez más parecidas a los modelos originales, todavía existen detalles que permiten diferenciarlas. Desde la calidad de los materiales hasta el peso, las inscripciones y algunos elementos propios de cada fabricante, revisar estos aspectos puede evitar una mala compra.

Cómo identificar un cargador original de Apple, Samsung y Xiaomi

En el caso de Apple, uno de los puntos más importantes es la impresión de la información técnica. En los cargadores originales, las letras son finas, de color gris claro y perfectamente nítidas. Además, debe aparecer la inscripción "Designed by Apple in California" junto con el país de ensamblado. Otro detalle es el puerto USB-C: los contactos metálicos tienen que estar perfectamente alineados y sin restos de plástico. También influye el peso, ya que un adaptador original suele pesar entre 55 y 58 gramos, mientras que muchas copias son considerablemente más livianas.

Para los cargadores de Samsung, el acabado del plástico es una de las claves. Los originales presentan una superficie mate y ligeramente rugosa, mientras que las imitaciones suelen ser brillantes. El logotipo "SAMSUNG" debe estar grabado con láser y no pintado. Además, las clavijas tienen que verse firmes, simétricas y con terminaciones de buena calidad. También es recomendable verificar que incluya certificaciones de seguridad oficiales y que estas estén impresas con buena definición.

En el caso de Xiaomi, el color naranja característico en el interior del puerto USB y en las puntas de los cables originales sigue siendo uno de los principales indicadores. Además, cuando se conecta un cargador original de alta potencia, los celulares compatibles muestran animaciones especiales de carga rápida, como "67W MAX" o "Turbo Charge". Por último, las especificaciones técnicas impresas deben ser precisas y coherentes con los voltajes y amperajes admitidos por el fabricante.

Utilizar un accesorio falsificado puede comprometer el funcionamiento del celular.

Por qué conviene evitar los cargadores falsificados

Más allá de que un cargador genérico pueda parecer una opción económica, utilizar un accesorio falsificado puede comprometer el funcionamiento del celular. Al no contar con los sistemas de protección adecuados, estos dispositivos pueden generar sobrecargas, afectar la vida útil de la batería y provocar fallas eléctricas.

Por ese motivo, siempre es recomendable adquirir cargadores originales o accesorios certificados que respeten las especificaciones técnicas de cada fabricante. La diferencia de precio suele ser menor que el costo de reparar un teléfono dañado por un cargador de mala calidad.