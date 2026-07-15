Final del Mundo: precio de los vuelos a Nueva Jersey para alentar a la Selección

Final del Mundo: precio vuelos a Nueva Jersey para alentar a la Selección.

Este domingo 19 de julio se llevará a cabo la final por la Copa del Mundo. Luego de batallar contra Inglaterra, Argentina se convirtió en finalista junto a España, selección que enfrentará en el MetLife Stadium ubicado en el suburbio de Meadowlands, en la ciudad de East Rutherford, Nueva Jersey, a aproximadamente 8 km al oeste de la ciudad de Nueva York. Apenas terminado el duelo del miércoles, las búsquedas de vuelos para viajar y vivir en vivo el encuentro del domingo se dispararon.

Cuánto cuesta viajar a Nueva Jersey

En lo que respecta a vuelos, existen dos alternativas saliendo desde Buenos Aires: viajar directamente a Nueva Jersey o dirigirse a Nueva York y luego realizar el trayecto de 8 kilómetros que separa a ambas ciudades. A continuación compartimos algunas de las ofertas con fecha de salida el sábado 18 y regreso el lunes 20 de julio. Vale aclarar que los precios se encuentran en alza por la alta demanda:

Argentina le ganó a Inglaterra y se convirtió en finalista del Mundial 2026.

LATAM + Delta: salida a las 10:20 a.m. desde Aeroparque (AEP) y llegada a Newark (EWR) a las 2:22 p.m. del día siguiente. El vuelo dura 29 horas y 2 minutos, tiene dos escalas (en São Paulo/GRU y Boston/BOS) y cuesta ARS 4.912.825 ida y vuelta.

(EWR) a las 2:22 p.m. del día siguiente. El vuelo dura 29 horas y 2 minutos, tiene (en São Paulo/GRU y Boston/BOS) y LATAM + Delta: salida a las 10:40 p.m. desde Ezeiza (EZE) y llegada a LaGuardia (LGA) a las 11:16 a.m. del día siguiente. El viaje dura 13 horas y 36 minutos, realiza una escala en Miami (MIA) de 1 hora y 40 minutos y cuesta ARS 11.053.851 ida y vuelta . La tarifa corresponde a clase ejecutiva y turista premium.

(LGA) a las 11:16 a.m. del día siguiente. El viaje dura 13 horas y 36 minutos, realiza en Miami (MIA) de 1 hora y 40 minutos y cuesta . La tarifa corresponde a clase ejecutiva y turista premium. American Airlines: salida a las 9:05 p.m. desde Ezeiza (EZE) y llegada a JFK a las 6:50 a.m. del día siguiente. Es un vuelo directo , con una duración de 10 horas y 45 minutos, y tiene un precio de ARS 12.414.601 ida y vuelta .

a las 6:50 a.m. del día siguiente. Es un , con una duración de 10 horas y 45 minutos, y tiene un precio de . LATAM + Delta: salida a las 10:20 a.m. desde Aeroparque (AEP) y llegada a Newark (EWR) a las 2:22 p.m. del día siguiente. El vuelo dura 29 horas y 2 minutos, tiene dos escalas (São Paulo/GRU y Boston/BOS) y cuesta ARS 4.973.151 ida y vuelta.