En el último año cerraron un 22 por ciento más de locales en las principales calles de CABA por la crisis

Crecieron los locales vacíos en CABA por la crisis.

La crisis económica que generó Javier Milei y el gobierno libertario sigue golpeando fuertemente al comercio minorista y la situación se agravó en el último tiempo con más cierre de locales en las principales arterias de la Ciudad de Buenos Aires.

Durante el bimestre mayo-junio de 2026, la cantidad de locales vacíos en las principales calles comerciales porteñas llegó a 291, entre inmuebles cerrados, en alquiler o en venta, según el último relevamiento de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC).

La cifra representa un incremento del 22,3% respecto del mismo período del año pasado y una suba del 5,1% frente al relevamiento de marzo-abril, cuando se habían contabilizado 277 locales inactivos.

El informe refleja las dificultades que atraviesa el comercio para sostener la actividad en un contexto marcado por la caída del consumo y el crecimiento del comercio electrónico, especialmente en rubros como la indumentaria, uno de los más representativos de los principales corredores comerciales de la Ciudad.

Cabildo y Santa Fe, las avenidas más golpeadas por la crisis

El mayor deterioro se registró en el barrio de Belgrano. La avenida Cabildo fue el corredor con el peor desempeño: pasó de 18 locales vacíos en mayo-junio de 2025 a 36 en el mismo período de este año, duplicando la cantidad de inmuebles inactivos.

La avenida Santa Fe también mostró un fuerte deterioro interanual. Aunque respecto del bimestre anterior redujo levemente la vacancia, pasó de 35 locales inactivos hace un año a 68 en la actualidad, lo que representa un incremento del 94,3%.

Otro de los corredores que empeoró fue la avenida Rivadavia, donde los locales vacíos crecieron un 66,7% respecto del relevamiento previo y alcanzaron los 65 inmuebles desocupados. También aumentó la vacancia en avenida Pueyrredón, con una suba bimestral del 36,4%, mientras que avenida Avellaneda, uno de los principales polos textiles porteños, mantuvo sin cambios la cantidad de locales inactivos.

En tanto, la peatonal Florida redujo un 36% la cantidad de locales vacíos respecto de marzo-abril, mientras que la avenida Córdoba mostró una baja del 32,1%. También disminuyeron los inmuebles inactivos sobre avenida Corrientes, con una caída del 3,3%, y sobre avenida Santa Fe, que registró un descenso del 8,1% frente al relevamiento inmediato anterior, aunque continúa muy por encima de los niveles observados un año atrás.

El relevamiento también evidenció un fuerte aumento en la oferta de inmuebles disponibles para alquiler. Según la CAC, la cantidad de locales ofrecidos bajo esta modalidad aumentó 8,6% respecto del bimestre anterior y registró un salto interanual del 129,5%, reflejando las crecientes dificultades de muchos comerciantes para sostener sus negocios.

