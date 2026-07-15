La sentencia estableció que los peces dejaban de ser "objetos" ante la ley y pasaban a ser reconocidos como sujetos con derechos; de esta manera se constituyó un precedente relevante para la jurisprudencia nacional e internacional.

Un tribunal de Argentina declaró a dos peces dorados como seres sintientes y sujetos de derecho. El caso tiene como protagonistas a Fede y Magui, quienes permanecían en una pecera de 40 litros usada como elemento de exhibición de un restaurante de sushi en el barrio porteño de Recoleta.

El caso fue iniciado este mes en Buenos Aires, donde el Juzgado de Primera Instancia en lo Penal, Contravencional y de Faltas N° 12, Secretaría N° 23, homologó un acuerdo de suspensión del proceso a prueba y dispuso el secuestro y posterior traslado de los peces.

La acción se tomó luego de constatarse, mediante peritaje veterinario, que la pecera resultaba inadecuada y generaba condiciones de estrés y sufrimiento para los peces, lo que violaba la Ley 14.346 de maltrato animal.

La causa

La sentencia estableció que los peces dejaban de ser "objetos" ante la ley y pasaban a ser reconocidos como sujetos con derechos; de esta manera se constituyó un precedente relevante para la jurisprudencia nacional e internacional.

La denuncia había sido presentada por la organización Jaulas Vacías, que pidió ante la Justicia tanto el secuestro como el reconocimiento jurídico de los animales.

De acuerdo al fallo, publicado en Diario Judicial, el juzgado sostuvo que “no se trata de bienes materiales inertes, sino que se deben reconocer sus propios derechos como parte de la obligación de respeto a la vida y a su dignidad de seres sintientes”, y citó precedentes de la Cámara de Casación y de Apelaciones donde se reconocía que los animales no humanos pueden ser titulares de derechos.

La resolución fue la primera del país en usar ese criterio jurídico para ejemplares de la especie Carassius Auratus y ordenó que los peces fueran trasladados a un acuario de 2.500 litros bajo tutela de un adoptante responsable, teniendo en cuenta la recomendación de los peritos intervinientes y de la ONG querellante.

Por otra parte, el fallo aclaró que no existe una prohibición general sobre la tenencia de peces domésticos en nuestro país, pero sí sanciona las situaciones en que el mantenimiento de animales incurre en condiciones de maltrato o crueldad, como el espacio inadecuado, alimentación insuficiente o falta de cuidados mínimos.

A partir de este caso, el reconocimiento de los animales como sujeto de derecho implica que ante hechos de crueldad se los pueda considerar víctimas y no meros objetos, modificando de esta manera la intervención legal y administrativa en circunstancias similares.

La pena para el restaurante

En tanto, el titular del restaurante recibió una probation de ocho meses; también se le prohibió tener animales a su cargo y está obligado a realizar un curso sobre derecho animal y medio ambiente.

El caso de Fede y Magui forma parte de una tendencia global hacia el reconocimiento legal de la "sintiencia" animal. Según el Oxford Journal of Legal Studies, en lugares como a Unión Europea, Nueva Zelanda y España, y algunas jurisdicciones de Canadá y Australia, se avanzó en legislación que reconoce la capacidad de los animales, incluidos los peces, de experimentar emociones y dolor.

¿Qué se considera maltrato animal en Argentina?

Según la ley nacional 14.346, se considera maltrato animal: