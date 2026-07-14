EEUU e Irán intensifican ataques tras cierre del estrecho de Ormuz y bloqueo naval

Se observa humo tras el impacto de un dron de ataque unidireccional estadounidense contra su objetivo: una instalación de mantenimiento de submarinos y buques en Bandar Abás, Irán

Por Enas Alashray, Elwely Elwelly, Tala Ramadan y Katharine ​Jackson

EL CAIRO/DUBÁI/WASHINGTON, 14 jul (Reuters) - Una base aérea estadounidense en Jordania fue blanco de misiles balísticos iraníes el martes, según informó el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, que instó a los jordanos a desmantelar las bases estadounidenses en el reino.

"Saben muy bien ‌que no solo no sentimos ninguna enemistad hacia su país, ‌sino que además les queremos, un pueblo noble que comprende el dolor y la opresión del pueblo palestino más que cualquier otra nación", dijo la organización (IRGC, por sus siglas en inglés) en un comunicado difundido por la agencia de noticias Fars.

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Las fuerzas armadas jordanas afirmaron el martes que interceptaron y derribaron cuatro misiles que entraron en el espacio aéreo jordano desde territorio iraní, según la agencia estatal de noticias.

Las fuerzas estadounidenses completaron una nueva oleada de ataques contra Irán, que el Mando Central de EEUU había iniciado el mismo martes por orden del presidente Donald Trump.

Las cinco horas de ofensiva estadounidense supusieron la tercera noche consecutiva de ataques contra Irán, al tiempo que Trump restablecía el bloqueo del tráfico marítimo iraní y proponía cobrar una tasa del ​20% por la protección del estrecho de ⁠Ormuz.

Los medios iraníes informaron de ataques contra varias ciudades y señalaron que cuatro personas habían resultado heridas y que se estaban llevando a cabo ‌operaciones de rescate.

Trump había dicho el lunes, en el programa "Hugh Hewitt Show", que Irán recibiría un golpe "muy duro esta noche, ⁠y mañana les daremos otro golpe duro. Y no hay absolutamente nada que puedan ⁠hacer al respecto".

Las últimas hostilidades se producen después de que Irán anunciara el fin de semana que cerraría el estrecho de Ormuz, lo que ha sembrado nuevas dudas sobre un acuerdo provisional para detener la guerra y ha provocado una subida de los precios del petróleo.

"El estrecho de Ormuz está ⁠ABIERTO y permanecerá ABIERTO, con o sin Irán. Estamos restableciendo EL BLOQUEO IRANÍ", había dicho Trump el lunes en Truth Social.

"Estados Unidos ​será, a partir de ahora, conocido como 'EL GUARDIÁN DEL ESTRECHO DE HORMUZ', pero como tal, y en ‌aras de la JUSTICIA, se le reembolsará un 20% sobre toda la ‌mercancía transportada".

El alto mando militar conjunto de Irán dijo que EEUU no tenía ningún papel en la determinación del futuro de la vía ⁠navegable. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abás Araqchi, escribió en la red social X que Teherán era el guardián del estrecho y lo seguiría siendo "para siempre", y añadió en respuesta a Trump: "El 20% es, por supuesto, demasiado. Nosotros seremos justos".

Antes de que comenzara el conflicto en febrero, alrededor de una quinta parte del tráfico mundial de petróleo y gas pasaba a diario por Ormuz, suministrando a los mercados mundiales más de 15 millones de barriles ​de combustible por un ‌valor de al menos 1.200 millones de dólares. Si EEUU impusiera una tasa del 20%, podría generar alrededor de 240 millones de dólares al día.

La agencia de transporte marítimo de la ONU rechazó la propuesta de Trump, afirmando que se opone a cualquier tasa por el uso de estrechos en la navegación internacional y subrayando que no existe base jurídica para introducir peajes obligatorios en los tránsitos por los estrechos.

Los precios del petróleo subían casi un 3% el martes hasta alcanzar su nivel más alto en cuatro semanas, ⁠después de que EEUU reimpusiera el bloqueo naval a Irán y los ataques en el estrecho de Ormuz aumentaran la incertidumbre sobre los flujos energéticos.

EAU AFIRMA QUE MISILES IRANÍES IMPACTARON EN DOS BARCOS EN ORMUZ

El Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos afirmó el lunes que misiles de crucero iraníes alcanzaron a dos petroleros emiratíes mientras transitaban por el carril sur del estrecho, en aguas territoriales de Omán.

La agencia de Operaciones de Comercio Marítimo del Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés) indicó que un petrolero había sido alcanzado por un proyectil desconocido mientras navegaba a 40 millas náuticas al noreste de Qalhat, en Omán.

Reuters no pudo verificar de inmediato si el informe de la UKMTO se refería al mismo incidente que el reportado por el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos.

El Cuerpo de ‌la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) dijo que dos superpetroleros "infractores" habían sido alcanzados y inutilizados en el estrecho tras ignorar repetidas advertencias y apagar sus sistemas de navegación, según informaron medios iraníes.

El comunicado del IRGC no identificó a los buques ni precisó si se trataba de los mismos petroleros citados por el ministerio de Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, acusó a EEUU de "incitar a los buques a utilizar una ruta ilegal" y advirtió de que la cooperación con el "enemigo agresor" provocaría daños, retrasos en la reapertura de la vía navegable y una crisis energética mundial.

El Centro Conjunto de Información Marítima, dirigido por la Armada de EEUU, anunció que ‌el bloqueo de Irán entraría en vigor a las 2000 GMT del martes y se aplicaría a todo el tráfico marítimo, independientemente de su pabellón, abarcando todo el litoral iraní, incluidos los puertos y las terminales petroleras.

Señaló que la medida no impediría el paso en tránsito neutral por el estrecho hacia o desde destinos no ‌iraníes, y que se permitirían los ⁠envíos humanitarios, siempre que se sometieran a inspección.

Estados Unidos e Israel atacaron Irán el 28 de febrero e Irán respondió con sus propios ataques contra Israel y los países del golfo Pérsico que albergan bases estadounidenses. Los ataques conjuntos de ​Estados Unidos e Israel contra Irán y los ataques israelíes contra Líbano durante la guerra han causado miles de muertos y han desplazado a millones de personas.

(Información adicional de Menna Alaa El Din, Jonathan Saul, Enas Alashray, Ahmed Elimam, Eman Abouhassira, Andrew Mills y Kanishka Singh; redacción de Ros Russell, Hugh Lawson, Matt Spetalnick, David Morgan y Michael Perry; edición de Raju Gopalakrishnan, Timothy Heritage, Sanjeev Miglani, Lincoln Feast y Thomas Derpinghaus; editado en español por Tomás Cobos)