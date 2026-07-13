El Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy informó que 43 vicuñas fueron rescatadas durante un operativo realizado en un criadero de la localidad de Rodero, en la puna, lo que marcó el cierre de uno de los históricos espacios que permanecía en funcionamiento desde la década de 1990.

Los ejemplares en cautiverio presentaban condiciones no adecuadas y fueron trasladados a la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA, ubicada en la localidad de Abra Pampa, donde se encuentran bajo resguardo y seguimiento especializado para ayudarlos en su recuperación.

Se trató de un operativo inédito en la provincia coordinado entre el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, el Ministerio Público de la Acusación, el Juzgado Ambiental, el Ministerio de Seguridad y el INTA Miraflores de Abra Pampa.

“En un megaoperativo interinstitucional se cerró un criadero de vicuñas. El criadero funcionaba desde la década de 1990; 43 vicuñas fueron rescatadas y trasladadas con éxito. Un logro posible gracias a las comunidades, vecinos y organismos que trabajaron de manera conjunta. Hoy, el trabajo en equipo da paso a un nuevo comienzo”, explicó la cartera jujeña en un video difundido en redes sociales.

En las imágenes se puede ver al personal médico y veterinario realizar controles sanitarios, colocar las vacunas correspondientes y suministrar medicamentos a los animales rescatados luego de haber arribado al nuevo predio.

La importancia del operativo

El propietario del predio donde se encontraban las vicuñas fue imputado por el delito de maltrato animal, se lo acusa de no proporcionar alimento en cantidad y calidad suficiente a los animales que permanecían en cautiverio.

Según las autoridades, este procedimiento representa un importante antecedente para la protección de la fauna silvestre y la preservación de la biodiversidad en la provincia, además destacaron el trabajo conjunto de los organismos que intervinieron para garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y el resguardo de una de las especies emblemáticas de la región.

Durante el procedimiento se constató el desmantelamiento de las instalaciones clandestinas. Se utilizó maquinaria pesada para derribar postes, alambrados y redes de mediasombra que confinaba a los animales. Luego de asegurar el perímetro, personal especializado asistió a los animales mediante tareas de hidratación y manejo biológico para garantizar su bienestar general.

El traslado de las vicuñas

Mientras se realizaban las tareas de carga, los especialistas implementaron protocolos de reducción de estrés en los animales, incluyendo la colocación de capuchas de protección y sistemas de identificación y control sanitario individual.

Finalmente, los animales fueron trasladados en vehículos acondicionados hacia su nuevo destino en las instalaciones del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)- Miraflores.

¿Qué dice la ley de maltrato animal?

La política llevada adelante en la provincia se sustenta en la Ley Provincial Nº 5634, vigente desde 2015, que establece un modelo de aprovechamiento sustentable de la fibra obtenida de vicuñas silvestres. Este sistema es regulado por el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y busca compatibilizar la conservación de la especie con beneficios económicos para las comunidades de la Puna.

Según la ley nacional14.346, se considera maltrato animal: