Cuántos títulos tiene Harry Kane y cuántos goles hizo en Mundiales

Harry Kane es la gran figura de la Selección de Inglaterra en el Mundial 2026: el delantero de 32 años es la referencia principal en el ataque del equipo dirigido por Thomas Tuchel, que este miércoles enfrentará a la Selección Argentina por un lugar en la final del certamen. Después de muchos años vistiendo la camiseta del Tottenham en su país natal, el londinense supo reinventarse tras ser transferido al Bayern Munich de Alemania en 2023 y mantenerse entre los mejores artilleros del mundo.

Los números de Harry Kane en Mundiales: cuántos títulos tiene el delantero inglés

Después de varios años de quedar cerca de consagrarse tanto con Tottenham como con Inglaterra (alcanzó la final de la Champions League en 2019 y la de la Eurocopa tanto en 2020 como en 2024), Kane obtuvo el primer gran título de su carrera en la temporada 2024/25 al conquistar la Bundesliga con el Bayern Múnich. A ese logro sumó posteriormente la Copa de Alemania y la Supercopa alemana con el conjunto bávaro en esta campaña, además de repetir el título de la liga local.

En el plano individual, además de ser tres veces máximo goleador de la Premier League y dos veces de la Bundesliga, ganó la Bota de Oro del Mundial de Rusia 2018 gracias a sus seis tantos y recibió numerosos reconocimientos como uno de los delanteros más efectivos de su generación.

Cuántos goles hizo en los Mundiales con Inglaterra

Kane disputó su primer Mundial en Rusia 2018, ya consolidado como capitán y referente en el combinado inglés, y terminó como máximo artillero del certamen con seis goles. Cuatro años más tarde, en Qatar 2022, convirtió dos tantos más, mientras que en la actual Copa del Mundo 2026 continuó ampliando su registro y llegó a 14 tantos, una cifra que le permitió convertirse en el máximo goleador de Inglaterra en la historia del torneo por delante de Gary Lineker.

En esta edición, el delantero londinense de 32 años logró dos conquistas en la victoria frente a Croacia por 4 a 2 en el debut; después del empate sin goles ante Ghana, cerró su participación en fase de grupos con otro gol contra Panamá. También fue clave para remontar el duelo ante República Democrática del Congo en los 16vos de final con dos tantos y con otro para asegurar la ventaja frente a México en octavos. Ante Noruega, en su última presentación, el autor de los dos goles que le dieron la victoria a Inglaterra fue su compañero Jude Bellingham.

Máximo goleador en el Tottenham y figura actual en el Bayern

La capacidad goleadora de Harry Kane también quedó reflejada en sus números a nivel de clubes. Entre sus etapas en Tottenham, Bayern Múnich, Leyton Orient, Millwall y Leicester City acumula más de 400 goles oficiales, una cifra que lo ubica entre los máximos artilleros en actividad del fútbol mundial.

La mayor parte de esas conquistas llegaron con la camiseta del Tottenham, donde marcó 280 tantos y se convirtió en el máximo goleador de la historia del club al superar el histórico registro de Jimmy Greaves. Desde su llegada al Bayern Múnich en 2023 mantuvo la misma eficacia y siguió ampliando su cuenta goleadora, consolidándose además como uno de los máximos anotadores de la Bundesliga en las últimas temporadas.