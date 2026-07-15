Encuesta: Milei se consolida entre los presidentes con peor imagen de Latinoamérica

el 50,8% de los encuestados califica la imagen de Milei como "muy mala". (Imagen generada con IA).

Una nueva encuesta que mide la imagen de los principales líderes latinoamericanos volvió a mostrar un escenario sombrío para la administración de Javier Milei. Según el Ranking de Presidentes de Latinoamérica, el mandatario argentino profundizó su erosión política, ubicándose en el puesto 14 de un total de 18 líderes evaluados. Con una imagen positiva que apenas alcanza el 36,8%, Milei se encuentra hoy en el pelotón de los gobernantes con menor respaldo popular en el continente, lejos de los niveles de aprobación que ostentan figuras como Nayib Bukele o Claudia Sheinbaum.

Los datos de la encuesta de CB Global Data desglosados para Argentina muestran una realidad preocupante para la Casa Rosada. El rechazo a la figura presidencial se consolidó en un 61,3%, superando por amplio margen a quienes todavía manifiestan algún tipo de simpatía por su gestión. Lo más significativo del estudio es la intensidad de este descontento: el 50,8% de los encuestados califica la imagen de Milei como "muy mala", una cifra que duplica holgadamente al 23,8% que la considera "muy buena". Esta polarización asimétrica sugiere que el núcleo duro de rechazo es actualmente mucho más sólido y numeroso que la base de apoyo que sostiene al programa libertario.

Un retroceso sostenido en el termómetro social

La comparación mensual evidencia que el Gobierno no logró encontrar un piso a su caída. En junio de 2026, Milei registraba una imagen positiva del 37,9%, lo que representa una pérdida de un punto porcentual en apenas treinta días. Esta tendencia a la baja se da en un contexto regional donde otros mandatarios lograron estabilizar sus números o incluso crecer, como es el caso de José María Balcázar, el presidente interino y saliente en Perú, quien registró la mayor suba del mes. En contraste, el presidente argentino aparece con una flecha roja descendente, marcando un retroceso persistente que lo aleja de los puestos de vanguardia que supo ocupar en los inicios de su mandato.

A nivel regional, el contraste es contundente. Mientras el salvadoreño Bukele encabeza la lista con un 67,4% de aprobación y la mexicana Sheinbaum lo secunda con un 65,1%, Milei queda relegado a la zona baja, superando únicamente a los mandatarios de Panamá, Guatemala, Perú y Venezuela. Estar en la misma franja de desaprobación que líderes como Bernardo Arévalo o Delcy Rodríguez —quien ostenta la peor imagen del ranking con un 22,7%— coloca a la Argentina en una posición de debilidad institucional frente a la opinión pública internacional.

La encuesta, realizada entre el 3 y el 8 de julio sobre una muestra de 5.170 casos en Argentina, refleja un clima de malestar social que el discurso oficial no pudo revertir. Con un margen de error del 1,4%, el estudio de CB pone de manifiesto que el capital político acumulado por Milei se está consumiendo a una velocidad mayor a la esperada.