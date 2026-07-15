"Por la última de Leo": se despertó de la anestesia tras una cirugía y su festejo por la Selección se volvió viral

La pasión por Argentina no entiende de fronteras y trasciende cualquier tipo de límite, incluso si estos están dados por el ámbito solemne de un centro de salud. En este caso, un joven actor de doblaje se hizo viral por entonar "La cuarta estrella" tras salir del quirófano, bajo los efectos de la anestesia.

El protagonista en cuestión es Sebastián Reggio, de 22 años, quien en su cuenta de TikTok relató: "El 11 de mayo de 2026 me rompí completamente el LCA (ligamento cruzado anterior) jugando al fútbol. Después de casi 2 meses de pre-rehabilitación, por fin pude hacerme la cirugía".

Pero la fecha de la intervención médica, no fue motivo de tranquilidad para el joven. Incluso, Reggio la calificó como " una fecha estresante": en esa misma jornada, la Selección Argentina sufrió y venció a Egipto en un partido infartante -dando vuelta un 0-2 abajo- por los octavos de final del Mundial 2026. "Al enterarme que ganamos, no me aguanté la emoción y empecé a alentar", escribió el joven en su publicación.

Luego de la operación, y tras enterarse de la proeza de La Scaloneta, el actor entonó la canción insignia de esta Copa del Mundo. "Ganamos la tercera con Lionel, queremos ser campeones otra vez", se lo escucha decir mientras arrastra las palabras producto de la anestesia. Después de cantar la última frase, incluso le piden que cante un tema relacionado con el Real Madrid pero la negativa fue absoluta. Absoluta como la locura por la celeste y blanca.

"Gracias a Dios, la cirugía salió perfecta. Pero ahora toca la parte más difícil: la recuperación y rehabilitación", concluyó en su posteo.

Reggio es un actor de doblaje estadounidense, de padre argentino y madre venezolana, y actualmente es conocido por encarnar la voz latina de Izuku "Deku" Midoriya, protagonista del anime My Hero Academia.

El origen de "La cuarta estrella" y quién es su autor

La celebración de la Selección Argentina tras la remontada infartante ante Egipto en el Mundial 2026 dejó una imagen que rápidamente se volvió viral: los jugadores entonaron "La cuarta estrella" en el vestuario, una canción que nació en redes sociales y se transformó en uno de los himnos espontáneos de la actual competición.

La canción logró consolidarse entre la hinchada y los protagonistas, a tan sólo unos meses de su composición. Pablo Quintana, conocido como "Palmito", es su autor y quien acompaña al equipo en Estados Unidos, se refirió al impacto de ver a los campeones cantar su obra. "La selección lo dio vuelta y cuando llegué a la casa donde estoy parando me encontré con el video de AFA Selección en el que los jugadores estaban cantando la canción. Me puse a saltar, a gritar, me emocioné, lloré un poco, llamé a mi vieja y me explotó el celular. Es una felicidad enorme. Ver a los jugadores cantándola fue una validación total de todo el trabajo que vengo haciendo como músico y como artista", relató.

El recorrido de "La cuarta estrella" empezó en redes sociales y se expandió con fuerza en banderazos, tribunas y reuniones de hinchas en las previas de los partidos. El compositor relató que al llegar a Estados Unidos ya muchos sabían la letra y la coreaban en encuentros y concentraciones.

El crecimiento fue orgánico, impulsado por la identificación de los hinchas y la difusión espontánea. La canción sonó en ciudades como Miami y Atlanta, hasta que finalmente fue adoptada por los futbolistas dentro del vestuario. Uno de los versos más resonantes entre los simpatizantes fue: "Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo", frase que se multiplicó en banderas y publicaciones durante el certamen.

El fenómeno viral y la conexión con los hinchas

El video de Sebastián Reggio no tardó en viralizarse en todas las plataformas, acumulando millones de reproducciones en pocas horas. Los usuarios de redes sociales destacaron la emoción del joven y su pasión por la Selección, incluso en un momento tan delicado como una cirugía.

Muchos comentarios resaltaron que la escena refleja lo que significa ser argentino: celebrar con el alma, sin importar las circunstancias. Reggio se convirtió en un símbolo de la hinchada argentina en el exterior, demostrando que el amor por la celeste y blanca trasciende cualquier barrera geográfica.

Quintana respondió con humor a quienes lo interrogan sobre el futuro de Lionel Messi: "Muchos me dicen: '¿Seguro que va a ser la última de Leo?'. Capaz que el enano llega con 47 años y sigue haciendo goles. Ojalá juegue para siempre". El autor explicó que el mayor logro de la canción fue que "dejara de depender de su creador para pasar a ser parte del repertorio popular".

"Al principio me sorprendía que la gente me reconociera. Soy músico y creador de contenido, así que obviamente también es un momento importante para mi carrera. Pero con el paso de los días empecé a disfrutar mucho más caminar entre los argentinos, escuchar la canción y que nadie supiera quién soy. Ahí entendí que la canción ya no depende de mí. Lo importante es que la gente la haga propia y la siga cantando. Para un músico, eso es lo más grande que puede pasar", expresó.

"La cuarta estrella" fue escrita en enero y según su autor, el fenómeno que generó fue inesperado. Quintana resumió que lo esencial ahora es que la canción "siga viva en la voz de la gente". Mientras tanto, el tema continúa cantándose cada vez más fuerte en los tablones de Estados Unidos, a la espera del partido crucial y más que especial contra Inglaterra, por la semifinal del mundial.

La historia de Sebastián Reggio y de "La cuarta estrella" se entrelazan en un mismo sentimiento: la pasión argentina no entiende de quirófanos, ni de anestesia, ni de fronteras.