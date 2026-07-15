Se conoció la autopsia del nene hallado muerto en Misiones: cuál es la hipótesis

La investigación por la muerte de Ilan Mareco Vázquez, el niño de 8 años que fue encontrado sin vida en una vivienda de Posadas, en Misiones, sumó una prueba muy importante en las últimas horas, tras incorporarse al expediente los resultados de autopsia.

El informe confirmó que el menor murió como consecuencia de una herida punzocortante en el cuello, lo que fortalece la hipótesis de un presunto homicidio agravado por el vínculo y orienta en adelante el camino de la causa judicial.

En simultáneo al desarrollo de la autopsia, la Justicia reunió distintas pruebas para reconstruir qué ocurrió dentro de la vivienda del barrio Nueva Ciudad del Este, donde también fue encontrada la madre de la víctima con lesiones cortantes en el cuello.

La principal sospechosa tiene 30 años y permanecía internada bajo custodia policial en el Hospital Escuela Ramón Madariaga. Tras recibir el alta médica, quedó formalmente detenida y a disposición de la Justicia.

Qué hipótesis maneja la Justicia

El caso comenzó a investigarse tras un llamado al 911 que alertó sobre una situación de extrema gravedad en una vivienda. Cuando los efectivos llegaron encontraron a Ilan sin vida sobre una cama y en la misma habitación a su mamá, herida. La principal hipótesis sostiene que la mujer se habría autolesionado después de atacar a su hijo.

Ahora, los investigadores analizan las pericias de la vivienda, los testimonios incorporados al expediente y los antecedentes familiares para establecer cómo ocurrió el crimen y cuál fue el contexto previo.

La mujer permanecerá detenida en una dependencia policial hasta ser citada a declaración indagatoria. Además, la Justicia ordenó que sea sometida a estudios psicológicos y psiquiátricos para determinar su estado de salud mental y establecer si se encuentra en condiciones de afrontar un proceso penal.

Una de las líneas de investigación plantea que la mujer podría haber atravesado un episodio psicótico antes de los hechos. Esa hipótesis todavía no fue confirmada y dependerá del resultado de las evaluaciones médicas solicitadas por el juzgado.

Los antecedentes familiares

La causa incorporó distintos antecedentes policiales y judiciales relacionados con el entorno familiar del menor. Entre ellos figura una denuncia presentada por el padre del niño apenas cuatro días antes del crimen.

Según el relato de Manuel Vázquez, habría acudido a la Policía tras sufrir una agresión por parte de su expareja y esperaba que esa situación tuviera una resolución judicial el mismo lunes en que ocurrió la tragedia. El hombre aseguró que la mujer tenía antecedentes de conductas violentas y pidió que continúe detenida mientras avanza la investigación.

A esos testimonios se sumaron las declaraciones de una tía de Ilan, quien afirmó que la madre ejercía violencia física contra sus hijos desde hacía años y que había abandonado un tratamiento psiquiátrico tiempo atrás.