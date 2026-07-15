Escándalo en Telefe por el repudiable comentario de una de sus figuras sobre las "mujeres" al aire: "Lamentablemente…”

Una figura de Telefe lanzó un polémico comentario al aire y en redes sociales lo destrozaron.

El ex participante de Gran Hermano Generación Dorada (Telefe), Manuel Ibero, quedó eliminado el pasado 13 de julio tras perder el mano a mano con Luana Fernández. Sin embargo, su paso por El Debate quedó marcado por un comentario que fue calificado como machista y que generó una ola masiva de críticas en las redes sociales.

Durante el ciclo que conduce Santiago del Moro, Manuel fue duramente cuestionado por su desempeño dentro de la casa. En medio de la discusión lanzó una frase que, en un primer momento, pasó desapercibida, aunque fue el propio conductor quien la notó segundos después.

Todo comenzó cuando Eliana Guercio le preguntó si había reflexionado sobre los fuertes cruces que protagonizó con varias participantes del reality: "¿Hiciste alguna reflexión? Tuviste cruces con bastantes mujeres. Fuiste despectivo con muchas, pero a la que más subestimaste fue a Luana. ¿Qué reflexión hacés después de irte en un versus con ella?”.

En ese contexto, Manuel respondió: “Yo a mis compañeros los respeto a todos. También he recibido comentarios despectivos de parte de todos ellos. No tiene que ver con una cuestión de género. Lamentablemente, la casa tiene más mujeres que hombres”.

El repudiable comentario de Manuel Ibero al aire

La palabra “lamentablemente” llamó la atención de Santiago del Moro, quien lo interrumpió de inmediato para pedirle que aclarara lo que acababa de decir: “¡Pará! ¿Qué dijiste? ¿Lamentablemente?”. Rápidamente, Eliana Guercio intervino y señaló: “Sí, dijo que lamentablemente hay más mujeres que hombres en la casa. Para nosotros es una alegría”.

Ante la reacción del conductor y de los panelistas, el exparticipante intentó explicar: “Me expresé mal. Ojalá que gane una mujer, ojalá que gane Yipio. Tiene que ganar el mejor”. Sin embargo, su explicación no alcanzó para frenar las críticas y, en las redes sociales, numerosos usuarios cuestionaron el comentario.