Pogacar se alza con la victoria en solitario en la etapa del Día de la Bastilla del Tour de Francia

Tour de Francia

El cuatro veces campeón del Tour de Francia, Tadej Pogacar, lanzó un fulminante ataque en solitario en los últimos compases de ‌la décima etapa del martes para ‌hacerse con la victoria y ampliar a tres minutos y 36 segundos su ventaja en la clasificación general sobre Jonas Vingegaard.

El intento de Vingegaard de dar caza al ciclista de 27 años del UAE Team Emirates-XRG fracasó, ya que Pogacar, que persigue su tercer título consecutivo del Tour, se escapó hacia la línea de meta con 32 segundos de ventaja sobre el segundo clasificado, Remco ​Evenepoel, mientras que Paul Seixas ⁠terminó tercero.

"Hoy ha sido increíble (...) Llevábamos mucho tiempo fijándonos esta etapa como ‌objetivo", declaró Pogacar tras su victoria de etapa número 24 ⁠en el Tour. "Al final tenía las piernas destrozadas. ⁠No supe que iba a ganar hasta el último kilómetro. Recordé que era el Día de la Bastilla y quise hacer honor al maillot amarillo".

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Los aspirantes a ⁠la clasificación general habían pasado a un segundo plano en las ​tres últimas etapas, entre las que se incluían dos tramos ‌llanos propicios para los sprinters, pero ‌la etapa montañosa de 166,6 kilómetros del martes, entre Aurillac y Le ⁠Lioran, los volvió a meter en la pugna.

Una multitud de espectadores se congregó a lo largo del recorrido, que puso a prueba a los corredores con dos empinadas subidas de primera categoría hacia el final.

Después de que el pelotón neutralizara ​a los ‌primeros atacantes, Javier Romo (Movistar) y Harold Tejada (XDS Astana) se escaparon, antes de que el español lanzara un ataque en solitario en la subida al Col de la Griffoul.

Romo rodó en solitario hasta que el pelotón finalmente le alcanzó antes de la subida al Puy Mary-Pas de ⁠Peyrol, la cima más alta de la jornada, y, al poco tiempo, Richard Carapaz (EF Education-EasyPost) se escapó del grupo.

El ecuatoriano consiguió una ventaja de 40 segundos a 24 kms de la meta, mientras que Tom Pidcock, Matteo Jorgenson y Chris Harper sufrieron una caída durante la subida, y Harper necesitó un tiempo antes de poder continuar.

A medida que los corredores se acercaban a la última ascensión de primera categoría del ‌día, el Col de Pertus, Pogacar seguía tranquilo en el pelotón, mientras Davide Piganzoli, compañero de equipo de Vingegaard, lideraba la carrera.

No obstante, a un kilómetro de la cima, el esloveno atacó, adelantó a Carapaz y coronó primero. Pogacar descendió a toda velocidad y se colocó 30 segundos por delante de sus rivales en la ‌clasificación general a 7 kms de la meta, mientras Vingegaard marcaba el ritmo del grupo perseguidor, junto a Seixas y Juan Ayuso.

Pogacar mantuvo su ventaja con un esfuerzo controlado, ‌sin dar la impresión ⁠de estar exigiéndose en exceso, y fue recibido por una multitud que abarrotaba Le Lioran, algunos de los cuales le abuchearon ​por su absoluto dominio.

"A todos los que me abucheaban: nos dan más fuerza", comentó Pogacar.

La carrera continúa el miércoles con una etapa llana de 161,3 kms entre Vichy y Nevers.

(Escrito por Chiranjit Ojha en Bengaluru; editado en español por Carlos Serrano)