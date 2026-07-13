Varios premios Nobel exigen regular el impacto económico de la IA

FOTO DE ARCHIVO: Un cartel sobre IA (inteligencia artificial) en la Conferencia Mundial sobre Inteligencia Artificial (WAIC) celebrada en Shanghái.

En una movilización académica y empresarial sin precedentes, una coalición de más de 200 científicos y economistas de élite mundial, entre los que se destaca la presencia de varios ganadores del Premio Nobel, lanzó una advertencia respecto a la necesidad de diseñar políticas e instituciones inmediatas para contener el inminente impacto económico y laboral de la inteligencia artificial.

A través de un manifiesto conjunto, 15 ganadores del Premio Nobel e investigadores clave de gigantes como OpenAI, Anthropic y Google señalaron que la velocidad de penetración de la IA plantea un escenario de disrupción histórica. A diferencia de hitos previos que reconfiguraron el trabajo humano de manera paulatina, la transición actual amenaza con ocurrir en una ventana de tiempo sumamente estrecha, dejando un margen mínimo para la reconversión de los trabajadores y la respuesta de los Estados ante pérdidas de empleo a gran escala. "El vapor, la electricidad y los computadores dieron a las sociedades décadas para adaptarse. La IA quizás solo nos dé unos pocos años. No podemos improvisar nuestra estrategia en medio de la transformación", advirtió Anton Korinek, profesor de la Universidad de Virginia y miembro de Anthropic.

La relevancia del documento radica en la transversalidad de sus firmantes, uniendo a teóricos de la economía con los propios creadores de las herramientas disruptivas. Entre los suscriptores de la carta se destacan figuras de la talla de Jeff Dean (científico jefe de Google DeepMind), Sarah Friar (directora financiera de OpenAI) y Jack Clark (cofundador de Anthropic).

Del lado de la academia, respaldan el llamado influyentes galardonados con el Nobel de Economía como Daron Acemoglu, Simon Johnson y Michael Spence. La iniciativa, coordinada por Korinek junto a los economistas Erik Brynjolfsson, Ajay Agrawal y Tom Cunningham; busca que los líderes globales dejen de esperar a tener certezas estadísticas sobre la automatización y comiencen a blindar los sistemas de seguridad social antes de que la transformación económica se vuelva incontrolable.

Con información de Reuters