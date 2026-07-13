Por qué le dicen Majing Buu a Erling Haaland: el detrás del curioso apodo

Erling Haaland.

A pesar de que la Selección de Noruega quedó fuera de la pelea por el título, Erling Haaland fue uno de los futbolistas que más dio que hablar durante el Mundial 2026. El delantero de Manchester City firmó una destacada actuación en su primera Copa del Mundo, convirtió siete goles y volvió a confirmar por qué es uno de los atacantes más temidos del planeta.

Pero, además de sus estadísticas, el nombre del goleador se volvió tendencia por un motivo muy distinto. En redes sociales comenzaron a viralizarse memes que lo comparaban con Majin Buu, uno de los antagonistas más recordados de Dragon Ball, una broma que terminó llegando al propio futbolista y que generó miles de reacciones.

¿Por qué le dicen "Majin Buu" a Erling Haaland?

La comparación nació en redes sociales, en las que los usuarios comenzaron a señalar un supuesto parecido físico entre Haaland y Majin Buu, el personaje creado por Akira Toriyama para la saga final de Dragon Ball Z.

Los memes se multiplicaron durante el Mundial 2026, impulsados por las grandes actuaciones del delantero noruego. A medida que avanzaba el torneo, las imágenes editadas con inteligencia artificial y los montajes humorísticos comenzaron a circular masivamente en plataformas como Instagram, X y TikTok.

La broma no solo hacía referencia a ciertos rasgos faciales del futbolista, sino también a su imponente presencia física y a la facilidad con la que domina a las defensas rivales, características que muchos usuarios asociaron, en tono humorístico, con el poderoso villano del famoso anime.

La reacción de Haaland al meme que se hizo viral

Lejos de molestarse por las comparaciones, Haaland decidió sumarse al humor de internet. Luego de la viralización de una publicación que lo mostraba junto a Majin Buu, el delantero del Manchester City respondió desde su cuenta de Instagram con una frase que rápidamente recorrió el mundo: "Quiero decir, no estoy en desacuerdo".

Su comentario fue celebrado por los fanáticos, que destacaron el sentido del humor del goleador noruego y su naturalidad para tomarse con ironía los memes que circulan sobre su imagen. La respuesta terminó potenciando aún más la popularidad del apodo durante el Mundial.

Erling Haaland.

El gran Mundial de Haaland, pese a la eliminación de Noruega

Más allá del fenómeno viral, Haaland dejó una huella importante en la Copa del Mundo. El atacante fue el líder futbolístico de Noruega y cerró el torneo con siete goles, consolidándose entre los máximos anotadores de la competencia.

Uno de sus mejores partidos fue ante Brasil, cuando convirtió un doblete que despertó elogios de la prensa internacional y alimentó la ilusión de los hinchas noruegos. Sin embargo, el recorrido de su selección llegó a su fin antes de la lucha por el título.

Aun así, el Mundial 2026 confirmó que Haaland ya forma parte de la élite del fútbol internacional. Y, como suele ocurrir con las grandes estrellas, su impacto trascendió lo deportivo: además de sus goles, dejó una de las historias más comentadas de las redes sociales.