Volvió a hablar la mamá de Agostina Vega: "El círculo de Barrelier está involucrado"

Mientras la investigación del caso Agostina Vega sigue en curso, la madre de la menor, Melisa Heredia, volvió a hablar frente a los medios de comunicación. A pocos días de la fecha en que su hija hubiera cumplido 15 años, la mujer le reclamó a la Justicia que avance sobre las otras personas involucradas en el femicidio, que habrían ayudado a Claudio Barrelier tras el crimen.

Cargando con ese dolor, Heredia aseguró que el principal acusado no actuó solo y pidió que se determinen las responsabilidades de quienes habrían participado en encubrimiento. La madre de Agostina interviene como querellante en la causa, representada por el abogado Carlos Nayi. "Tienen que pagar todos", apuntó en declaraciones al diario La Voz y subrayó que Barrelier contó con el apoyo de personas de su entorno.

La hipótesis de un encubrimiento que sigue bajo investigación

La sospecha de que el presunto femicida recibió ayuda tras el crimen no es nueva y forma parte de la investigación que lleva adelante el fiscal Raúl Garzón. En esa línea, la Justicia imputó por el delito de encubrimiento agravado a Marianela Palmero, la pareja de Barrelier; a Soledad Andreani, una amiga; y a Osvaldo Fassetta, quien vivía en la misma casa donde ocurrieron los hechos.

Según la reconstrucción de los investigadores, Andreani habría aportado un auto Ford Ka negro que fue utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente. Fassetta es investigado por haber desviado las primeras líneas de búsqueda durante las horas posteriores a la desaparición de Agostina.

Para Heredia, esas imputaciones no alcanzan. "Todo su círculo está involucrado", afirmó al insistir en que existió una red de personas que protegió al principal acusado y colaboró con él para ocultar el femicidio.

Barrelier continúa detenido

Claudio Barrelier, el principal sospechoso por el femicidio de Agostina, permanece detenido e imputado por abuso sexual y homicidio triplemente calificado por alevosía, criminis causa y violencia de género. Según la hipótesis de los investigadores, el acusado tenía una fuerte capacidad para manipular a quienes lo rodeaban y construir vínculos de confianza, que habrían facilitado el supuesto encubrimiento.

Por razones de seguridad, en los últimos días Barrelier fue trasladado desde el penal de Bouwer a la cárcel de Cruz del Eje, donde permanece alojado bajo un régimen de máxima seguridad. Aparentemente, habría recibido amenazas por parte de otros internos.

Toda la familia de Agostina sostiene que aún quedan responsabilidades por esclarecer. El reclamo de la madre volvió a insitir en que la Justicia no solo juzgue al presunto autor material del femicidio, si no también a quienes colaboraron con él para ocultar el crimen y obstaculizar la investigación.