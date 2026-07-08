Agostina Vega hoy cumpliría 15 años: el emotivo video de su padre recordándola

Este miércoles 8 de julio, Agostina Vega, la adolescente víctima de femicidio en la ciudad de Córdoba, cumpliría 15 años. En medio de la investigación que intenta esclarecer cómo se dieron los hechos en torno al brutal crimen, se conoció un emotivo video realizado por su padre, Gabriel Vega, en homenaje a la joven.

“Tus 15 años siempre serán recordados”, dice en el comienzo la grabación que preparó el padre de la menor para recordar a su hija. En el trascurso del video, se muestran imágenes de la adolescente sola o junto a otros familiares.

“En la búsqueda de la justicia, la verdad es el primer paso, pero el respeto por el otro es el camino completo. Justicia por Agostina”, se lee en el final.

Una misa por los 15 años de Agostina

Según Noticias Argentinas, los familiares del lado paterno realizarán este miércoles una misa en la ciudad de Córdoba. Por la rama materna, aún no se confirmó que estuvieran planificando alguna conmemoración por el día en que la menor cumpliría años.

Hace un tiempo, Melisa Herrera, la mamá de Agostina, contó que ya tenían organizado el festejo de los 15 años y que la adolescente ya había elegido su vestido. "Es algo muy doloroso”, manifestó.

Hasta el momento, Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta, Soledad Andreani y Marianela Palmero son los cuatro acusados que tiene la causa por el femicidio de Agostina. Barrelier está imputado por el delito de homicidio triplemente calificado y los otros tres detenidos, por encubrimiento agravado.

La carta de Gabriel Vega a su hija

Recientemente se conoció una carta que Gabriel Vega escribió sobre su hija. En ella manifestó que la causa "no es un juego” sino que “se trata del femicidio de mi hija". El escrito fue en respuesta a supuestas “acusaciones y descalificaciones” dirigidas hacía el hombre y hacia su equipo de abogados.

“Desde que ocurrió el femicidio de mi hija, la causa ha tenido una enorme exposición pública. En ese contexto también se formularon distintas afirmaciones sobre mi persona. No considero que este sea el ámbito para responderlas. Mi responsabilidad, como padre, es colaborar con la Justicia y contribuir a que la investigación llegue a la verdad, con el respeto que la memoria de Agostina merece”, expresó.

En esa línea, explicó por qué decidió no responder diariamente a esas versiones que circulaban en los medios: "No es porque tenga algo que ocultar ni porque no esté luchando por mi hija. Es porque tengo el alma destrozada".

Para cerrar, agradeció el apoyo recibido y pidió que la investigación continúe con independencia y objetividad: "Agostina merece que toda la verdad sea conocida".