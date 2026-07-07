La frase "Don't Messi with Egypt" re escuchó durante este partido del Mundial de Argentina contra Egipto y dio mucho de qué hablar en las redes sociales, donde muchas personas se preguntaron qué habría querido decir.
Esta frase significa en español "No te metas con Egipto", y según trascendió en las redes, fue un hincha quien la difundió en X (Twitter). Por un lado, hace referencia a la película Don't Mess with Zohan. Al mismo tiempo, es un guiño a la expresión en inglés "Don't mess with...", que significa "no te metas con..." o "no te enfrentes a...".
Como "Messi" se pronuncia casi igual que "mess with", los hinchas reemplazaron la palabra por el apellido del capitán argentino y crearon un ingenioso doble sentido: por un lado, se lee como "No te metas con Egipto" y, por otro, hace referencia directa a Lionel Messi.