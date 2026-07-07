"Don't Messi with Egypt": qué significa y por qué se volvió tendencia en el partido de la Selección Argentina vs. Egipto.

La frase "Don't Messi with Egypt" re escuchó durante este partido del Mundial de Argentina contra Egipto y dio mucho de qué hablar en las redes sociales, donde muchas personas se preguntaron qué habría querido decir.

Esta frase significa en español "No te metas con Egipto", y según trascendió en las redes, fue un hincha quien la difundió en X (Twitter). Por un lado, hace referencia a la película Don't Mess with Zohan. Al mismo tiempo, es un guiño a la expresión en inglés "Don't mess with...", que significa "no te metas con..." o "no te enfrentes a...".

Como "Messi" se pronuncia casi igual que "mess with", los hinchas reemplazaron la palabra por el apellido del capitán argentino y crearon un ingenioso doble sentido: por un lado, se lee como "No te metas con Egipto" y, por otro, hace referencia directa a Lionel Messi.