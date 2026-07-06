Inglés Henderson se perderá el resto del Mundial por una lesión en un brazo, dice Sky Sports

Imagen de archivo del futbolista inglés Jordan Henderson durante una conferencia de prensa en el Estadio Azteca, Ciudad de México, México.

El inglés Jordan Henderson se perderá ‌lo que queda ‌del Mundial, informó Sky Sports el lunes, ya que necesita someterse a una intervención quirúrgica por la lesión en un brazo que sufrió durante ​las celebraciones ⁠tras la victoria de ‌su selección por 3-2 ⁠ante México en ⁠octavos de final.

El veterano centrocampista del Brentford cayó al resbalarse mientras ⁠saltaba una valla en el ​Estadio Azteca el ‌domingo, y las imágenes ‌de video mostraron cómo ⁠se le doblaba el antebrazo.

Tras abandonar el campo en camilla y recibir oxígeno, Henderson ​fue ‌trasladado a un hospital de Ciudad de México y no regresó a la concentración de Inglaterra en ⁠Kansas City con el resto de la plantilla de Thomas Tuchel. Un miembro del equipo médico de Inglaterra se quedó con él.

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Henderson, de 36 años, no llegó a ‌salir al campo contra México, pero el excapitán del Liverpool es una de las figuras más respetadas de la plantilla, ya ‌que aporta liderazgo, experiencia y tranquilidad al equipo.

La Federación Inglesa de ‌Fútbol no ⁠se ha pronunciado oficialmente sobre la participación ​de Henderson en el resto del torneo.

Con información de Reuters